《路透晚报》--10月24日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--中国金融：省级AMC名额放宽至两家,可对外转让不良资产不受地域限制--消息

三名消息人士近日向路透表示，中国银监会已放宽每省可设立一家地方资产管理公司（AMC）的限制，允许有意愿的省级人民政府增设一家地方AMC。

--中国金融：严控房地产金融风险，严禁理财资金违规进入房地产--银监会

中国银监会近日在三季度经济金融形势分析会上强调，要严控房地产金融业务风险，严格执行房地产贷款业务规制要求和调控政策；加强理财资金投资管理，严禁银行理财资金违规进入房地产领域。

--台湾数据：9月工业生产指数年增5.02%，10月年增率预估可达4%

台湾经济部公布，9月工业生产指数较去年同期升5.02%，是连两个月的正成长。经济部预估，10月的工业生产指数年增率约在4%左右。

--台湾数据：9月M2年增率降至4.05%，受外资净汇入续减等影响

台湾央行公布，9月日平均货币总计数M2年增率降至4.05%，主要是受到银行放款与投资成长减缓，以及外资净汇入持续减少影响；累计1至9月M2平均年增率则为4.67%。

--台湾财政：明年4-5月将提出证所税修正草案，今年证交税确定短征--财政部长

台湾财政部表示，由于台湾股市交易不活络，今年证交税确定短征。此外，财政部也针对证券交易所得税提出检讨，预定明年4-5月修正草案。

【固定收益】

--《市场洞察》中国央行与债市，谁对谁错？

中国银行间资金面和债券表现近期出现持续背离，资金面利率持续走升的情况下，债市收益率再创新低，市场预期分歧加大，央行与债市，谁对谁错？

--中国公开市场：今日共进行1,700亿元逆回购，单日净投放800亿元

业内人士透露，中国央行公开市场今日将共进行1,700亿元人民币逆回购操作，其中七天期700元，14天600亿元，28天400亿元。据此计算，今日净投放800亿元。

--中国货币市场：公开市场净投放加国库现金定存未缓紧势，外占下降增忧

中国央行公开市场继续净投放，国库现金招标也注入流动性，但银行间市场资金面紧势未缓，大行出资寥寥。除了例行的季度缴税因素，人民币连续下跌引发的外汇占款下降忧虑，也进一步增加短期资金压力。

--中国债市动态：资金续紧但国债现券仍坚挺，利率互换明显走高

中国银行间债市早盘现券收益率小幅波动，10年国开债与10年国债收益率一升一降，尽管资金面延续紧张、人民币汇率走弱，债市所受干扰不强。不过利率互换跟随回购利率明显上行，从加权平均价来看，一年和五年期上涨约3-4个bp(基点)。

【外汇】

--中国汇市：上周外汇交易中心人民币汇率指数均下跌，CFETS指数降至94.3

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(21日)的CFETS人民币汇率指数.CFSCNYI较前周下跌0.36%至94.3，较2014年底则仍下跌5.70%。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌，CFETS指数微降至94.21

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.10%至94.21；SDR篮子指数微跌至95.73，BIS篮子指数微跌至94.95。

--中国汇市：人民币放量收跌并与中间价再创逾六年新低，短期跌势料放缓

人民币兑美元即期放量收跌，与中间价再刷新逾六年新低。交易员称，美元指数持续强势，加剧人民币下行压力，由于客盘购汇情绪旺盛，盘中仍可见大行向市场提供美元流动性，但并无推动扭转趋势迹象；午后随着美元整理，人民币亦略缩减跌幅。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指放量收升1.2%至逾9个月新高，煤炭股领涨

中国股市沪综指周一放量收升1.2%，至逾9个月新高。分析师指出，今天大盘开盘后一路单边走高，两度摸高接近前期高点3,140点一线后略回落，煤炭股领涨大盘，短期市场情绪回暖，惟仍属存量资金活跃，后市仍以反复震荡为主。

--《焦点》中国新三板政策推出加快或迎来大改，市场曙光初现

中国场外交易市场--全国中小企业股份转让系统（俗称“新三板”）前三季度总体表现疲弱，与管理层与市场各方的期望值相去甚远，为此管理层开始加快推出包括退市新政在内的相关政策，新三板或将迎来一场大改。

--《焦点》中国钢厂变得更加清洁但没有变瘦，不愿削减产能

中国努力限制污染严重产业的扩张，促使中国钢厂变得越来越清洁。但他们根本没有变瘦。尽管中国政府努力加强环境保护和削减过剩产能，但过去七个月中国钢产量却保持同比增长。中国是全球最大的钢铁生产国。

--中国证券：新三板终止挂牌规定出台，11种情形将被强制摘牌

中国全国股转系统公司（俗称“新三板”）上周五发布挂牌公司终止挂牌实施细则征求意见稿，未来终止挂牌将分为主动终止挂牌和强制终止挂牌。

--企业并购：中国泛海控股集团将以27亿美元现金收购美国险企Genworth

中国泛海控股集团同意以27亿美元现金收购美国保险企业Genworth Financial。这是中资企业进行的一连串收购海外资产的最新交易。

--中港个股：比亚迪与青海盐湖成立合资公司，启动3万吨碳酸锂项目建设

中国汽车生产商比亚迪称，将与青海盐湖成立一间合资公司，以启动3万吨碳酸锂（锂电池原材料）项目建设。

--香港个股：北京汽车与戴姆勒向奔驰租赁注资共5亿元人民币，以增强营运

中国主要乘用车制造商--北京汽车称，将与戴姆勒向双方合营奔驰租赁注资共5亿元人民币，以增强后者的营运能力。

--香港个股：太平洋航运向10名船东发行近1亿港元股份，作为租赁扣减补偿

小灵便型乾散货船营运商--太平洋航运称，同意向10名船东发行总值近1亿港元的股份，作为货船租赁扣减补偿。

--香港个股：越秀地产收购苏州太仓发展项目50%权益，涉资17.3亿元人民币