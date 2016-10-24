香港个股：越秀地产收购苏州太仓发展项目50%权益，涉资17.3亿元人民币

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透香港10月24日 - 中国广州市政府背景的越秀地产 周一称，拟收购于苏州太仓一个发展项目的50%权益，涉资17.3亿元人民币。
据公告，越秀地产拟向香港欣德发展收购舟山欣德商贸发展公司50%股权，双方将共同开发项目。待开发项目为一个综合体，计容建筑面积69.3万平方米，其中住宅性质的面积为60.6万平方米及商业物业的面积8.7万平方米。
越秀地产表示，本次交易提供增加其于长三角地区土地储备之良机，以增强集团的核心物业开发业务。
香港时间10:14，越秀地产跌2.56%，报1.14港元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 雷美珍; 审校 乔艳红)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。