版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 24日 星期一 10:19 BJT

香港个股：越秀地产收购苏州太仓发展项目50%权益，涉资17.3亿元人民币

路透香港10月24日 - 中国广州市政府背景的越秀地产 周一称，拟收购于苏州太仓一个发展项目的50%权益，涉资17.3亿元人民币。

据公告，越秀地产拟向香港欣德发展收购舟山欣德商贸发展公司50%股权，双方将共同开发项目。待开发项目为一个综合体，计容建筑面积69.3万平方米，其中住宅性质的面积为60.6万平方米及商业物业的面积8.7万平方米。

越秀地产表示，本次交易提供增加其于长三角地区土地储备之良机，以增强集团的核心物业开发业务。

香港时间10:14，越秀地产跌2.56%，报1.14港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 雷美珍; 审校 乔艳红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐