澳新汇市：澳元和新西兰元走势不振，美联储年底前加息的预期升温

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
澳洲国内投资者将会按兵不动，等待第三季CPI数据公布。澳洲第三季基础通胀率预计较前季上涨0.4%左右，同比涨1.6%左右。
“如果数据结果是这样，将支撑澳元，尤其是澳元交叉盘，因为这会导致澳洲升息预期略微升高，”澳洲联邦银行(CBA)资深外汇策略师Elias Haddad说。
“相比之下，第三季基础通胀率为0.3%左右将提高11月降息几率，并削弱澳元。”
澳元/新西兰元 涨0.24%。澳元/日圆 和澳元/英镑 亦小涨。自英国公投退欧以来，英镑/澳元挫跌了近20%。
新西兰元/美元 跌0.25%至0.7145澳元，为连续三天下滑。
新西兰市场周一逢公共假日休市。(完)
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路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
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