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亚洲 | 2016年 10月 24日 星期一 10:52 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元走势不振，美联储年底前加息的预期升温

澳洲国内投资者将会按兵不动，等待第三季CPI数据公布。澳洲第三季基础通胀率预计较前季上涨0.4%左右，同比涨1.6%左右。

“如果数据结果是这样，将支撑澳元，尤其是澳元交叉盘，因为这会导致澳洲升息预期略微升高，”澳洲联邦银行(CBA)资深外汇策略师Elias Haddad说。

“相比之下，第三季基础通胀率为0.3%左右将提高11月降息几率，并削弱澳元。”

澳元/新西兰元 涨0.24%。澳元/日圆 和澳元/英镑 亦小涨。自英国公投退欧以来，英镑/澳元挫跌了近20%。

新西兰元/美元 跌0.25%至0.7145澳元，为连续三天下滑。

新西兰市场周一逢公共假日休市。(完)

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