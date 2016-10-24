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亚洲 | 2016年 10月 24日 星期一 10:45 BJT

《汇市简讯》欧元/美元交投淡静，但整体基调沉重

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* 欧元/美元交投水准仅略高于上周五触及的七个月低点1.0859

* 美元整体买气良好，不过交投淡静且波动区间狭窄

* 传言称欧元/美元买家埋伏在1.0850下方，支撑位在1.0820/25

* 欧元区今日稍晚将发布的PMI数据初值可能影响欧元人气(完)

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全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 高琦)

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