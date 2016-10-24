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亚洲 | 2016年 10月 24日 星期一 11:15 BJT

日本股市：日经指数早盘在动荡交投中近持平，周期股下跌而制药股上涨

“很少有投资者想追高，大多数人想等到更多海外因素明朗，特别是有关美国升息这件事，”瑞穗证券高级技术分析师Yutaka Miura说。

矿业股表现最糟糕，日本国际石油开发帝石 下跌1.76%，Japan Petroleum Exploration Co 跌2.24%。

周期性股票例如银行股和出口股，在近期涨势之后今日表现落后大盘。

三菱日联金融集团(MUFG) 下跌0.92%，瑞穗金融集团 下跌0.53%。

尽管美元兑日圆高企，但出口股在近几周上涨之后今日表现疲软。本田汽车 下跌0.55%。Panasonic Corp 跌0.56%。

制药股上涨，因药企上调获利前景。Sumitomo Dainippon Pharma 上涨0.75%。

东证股价指数 下跌0.16%，JPX日经400指数 下跌0.13%。(完)

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