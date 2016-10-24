日本股市：日经指数早盘在动荡交投中近持平，周期股下跌而制药股上涨

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
“很少有投资者想追高，大多数人想等到更多海外因素明朗，特别是有关美国升息这件事，”瑞穗证券高级技术分析师Yutaka Miura说。
矿业股表现最糟糕，日本国际石油开发帝石 下跌1.76%，Japan Petroleum Exploration Co 跌2.24%。
周期性股票例如银行股和出口股，在近期涨势之后今日表现落后大盘。
三菱日联金融集团(MUFG) 下跌0.92%，瑞穗金融集团 下跌0.53%。
尽管美元兑日圆高企，但出口股在近几周上涨之后今日表现疲软。本田汽车 下跌0.55%。Panasonic Corp 跌0.56%。
制药股上涨，因药企上调获利前景。Sumitomo Dainippon Pharma 上涨0.75%。
东证股价指数 下跌0.16%，JPX日经400指数 下跌0.13%。(完)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。