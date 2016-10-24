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亚洲 | 2016年 10月 24日 星期一 11:38 BJT

《全球汇市》美元指数触及八个月高点，市场对美联储年底加息预期升温

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0865  1.0882  -0.16  +0.05  1.0860
    美元/日圆            103.88  103.80  +0.08 -13.65  120.30
    欧元/日圆         112.88  112.98  -0.09 -13.48  130.47
    美元/瑞郎            0.9945  0.9933  +0.12  -0.73  1.0018
    英镑/美元            1.2197  1.2231  -0.28 -17.24  1.4738
    美元/加元            1.3352  1.3331  +0.16  -3.52  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7799  6.7705  +0.14  +3.23  6.5680
    澳元/美元            0.7606  0.7603  +0.04  +4.55  0.7275
    新西兰元/美元        0.7151  0.7164  -0.18  +4.78  0.6825
    澳元/日圆         79.060  78.880  +0.23  -9.77  87.620
    新西兰元/日圆     74.310  74.280  +0.04  -9.36  81.980
    英镑/日圆         126.76  127.00  -0.19 -28.47  177.22
    澳元/新西兰元     1.0635  1.0607  +0.26  -0.27  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 孙茉莉/李爽/艾茂林/王琛/侯雪苹；审校 郑茵/戴素萍/李爽)

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