表格：台湾9月M2年增率降至4.05%，受外资净汇入续减等影响

路透台北10月24日 - 台湾央行周一公布，9月日平均货币总计数M2年增率降至4.05%，主要是受到银行放款与投资成长减缓，以及外资净汇入持续减少影响；累计1至9月M2平均年增率则为4.67%。

货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款。