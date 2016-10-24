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亚洲 | 2016年 10月 24日 星期一 16:20 BJT

表格：台湾9月M2年增率降至4.05%，受外资净汇入续减等影响

路透台北10月24日 - 台湾央行周一公布，9月日平均货币总计数M2年增率降至4.05%，主要是受到银行放款与投资成长减缓，以及外资净汇入持续减少影响；累计1至9月M2平均年增率则为4.67%。

在M1B年增率方面，央行表示，9月M1B年增率降为6.36%，1至9月平均年增率为6.34%。

2016年央行M2年增率目标区间仍维持在2.5-6.5%不变。

货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款。

M2 M1B

2016年

9月 4.05 6.36

8月 4.51 6.48

7月 4.70 6.24

6月 4.42 6.23

5月 4.14 6.30

4月 4.65 6.30

3月 4.81 6.16

2月 5.17 6.11

1月 5.63 6.92

2015年

12月 5.68 6.37

11月 6.39 6.73

10月 6.58 6.75

9月 6.50 6.62

8月 6.01 5.86

7月 6.06 5.66

6月 6.53 6.09

5月 6.81 6.18

4月 6.53 5.58

3月 6.57 5.87

2月 6.51 6.12

1月 5.86 5.03

2014年

12月 5.85 6.90

11月 5.22 6.95

10月 4.98 7.18

9月 5.31 7.36

8月 5.64 7.56

7月 5.63 7.65

6月 5.74 7.46

5月 5.91 8.14

4月 6.24 9.10

3月 5.89 8.87

2月 5.61 8.63

1月 5.97 9.93

2013年

12月 5.75 8.50

11月 6.05 8.85

10月 5.99 8.58

9月 5.54 8.05

8月 5.41 8.31

7月 5.42 8.63

6月 4.82 7.89

5月 4.32 7.04

4月 3.71 5.72

3月 3.78 6.03

2月 3.53 5.66

1月 2.99 3.97(完)

台湾货币总计数相关新闻,请点选 ；台湾数据请点选 (记者 罗两莎 ；审校 曾祥进)

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