中国汇市：人民币早盘放量下跌并与中间价再创逾六年新低，短期跌势料放缓

* 人民币早盘放量下跌，与中间价再刷逾六年新低

* 美指强势加剧人民币下行压力

* 客盘购汇需求旺盛，大行继续提供美元流动性

* 美指升势缩窄，人民币跌势料放缓

* 市场对汇率波动承受力逐渐上升

路透上海10月24日 - 人民币兑美元即期 周一早盘放量下跌，与中间价再刷新逾六年新低。交易员称，美元指数持续强势，加剧人民币下行压力，由于客盘购汇情绪旺盛，盘中仍可见大行向市场提供部分美元流动性，但并无推动扭转趋势迹象，随着美指升势缩窄，人民币跌势料放缓。

他们也指出，离岸即期 早盘亦跌破6.78元关口，创有数据以来新低，市场对汇率波动的关注度明显上升，但当前汇率波动对国内资产价格的影响仍相对有限，市场反应也比较冷静，市场承受力逐渐上升。

“美元向上跑的快啊，人民币调整也很正常，...感觉美元涨的有点快了，如果美国那边出‘幺蛾子’，美元出现调整，估计那会结汇会出来，现在跟人家说结汇，听不进去的。”一外资行交易员称。

北京时间11:44，人民币兑美元 即期报6.774元,上日收报6.7599元，夜盘终报6.7655元。今日人民币兑美元中间价 报6.769元，上日中间价为6.7558元。人民币兑美元即期成交额 为158.24亿美元，上日半日为127.47亿美元。

全球汇市方面，美元指数周一在亚洲时段小涨至八个月新高，对美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年将加息的预期提供支撑。利率期货暗示美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月升息的机率约为70%。

根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，汇市投机客连续第四周增加看多美元押注，净多仓增至约九个月高点。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.9473元, 上日尾盘为6.942元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.7802元, 上一交易日尾盘报6.7705元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.7738，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3583、6.5176和8.2627。