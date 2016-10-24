中国汇市：人民币早盘放量下跌并与中间价再创逾六年新低，短期跌势料放缓

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
* 人民币早盘放量下跌，与中间价再刷逾六年新低
* 美指强势加剧人民币下行压力
* 客盘购汇需求旺盛，大行继续提供美元流动性
* 美指升势缩窄，人民币跌势料放缓
* 市场对汇率波动承受力逐渐上升
路透上海10月24日 - 人民币兑美元即期 周一早盘放量下跌，与中间价再刷新逾六年新低。交易员称，美元指数持续强势，加剧人民币下行压力，由于客盘购汇情绪旺盛，盘中仍可见大行向市场提供部分美元流动性，但并无推动扭转趋势迹象，随着美指升势缩窄，人民币跌势料放缓。
他们也指出，离岸即期 早盘亦跌破6.78元关口，创有数据以来新低，市场对汇率波动的关注度明显上升，但当前汇率波动对国内资产价格的影响仍相对有限，市场反应也比较冷静，市场承受力逐渐上升。
“美元向上跑的快啊，人民币调整也很正常，...感觉美元涨的有点快了，如果美国那边出‘幺蛾子’，美元出现调整，估计那会结汇会出来，现在跟人家说结汇，听不进去的。”一外资行交易员称。
北京时间11:44，人民币兑美元 即期报6.774元,上日收报6.7599元，夜盘终报6.7655元。今日人民币兑美元中间价 报6.769元，上日中间价为6.7558元。人民币兑美元即期成交额 为158.24亿美元，上日半日为127.47亿美元。
全球汇市方面，美元指数周一在亚洲时段小涨至八个月新高，对美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年将加息的预期提供支撑。利率期货暗示美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月升息的机率约为70%。
根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，汇市投机客连续第四周增加看多美元押注，净多仓增至约九个月高点。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.9473元, 上日尾盘为6.942元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.7802元, 上一交易日尾盘报6.7705元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.7738，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3583、6.5176和8.2627。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。