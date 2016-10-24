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亚洲 | 2016年 10月 24日 星期一 12:30 BJT

台湾股市：盘中小涨，但脱离上周触及的逾一年高位

电子类指数 涨0.5%，金融保险类指数 下滑0.2%。

交投活跃的个股中，电子类大型股鸿海精密 涨0.2%。该股上日触及2015年7月初以来高位。

显示器厂商友达 和群创光电 分别涨3.2%和1.4%。(完)

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