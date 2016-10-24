新兴汇市：美国升息前景压制新兴亚币，人民币创六年新低

韩元兑美元下滑0.2%至1,137.1，为10月17日以来最低。 韩元已扳回稍早多数跌幅，因当地出口商买入韩元用于月末结算。 该国股市 亦吸引资金持续流入。 韩国证交所数据显示，外资料连续第八个交易日买超韩股，期间共计买超1.1万亿韩元 的韩股。 马币(林吉特) 基本持平，多数公债价格 上涨，因外界认为该国2017 年政府预算缓解了对财政赤字扩大的担忧。 亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 103.90 103.85 -0.05 +15.78 120.30 坡元 1.3930 1.3940 +0.07 +1.76 1.4175 台币 31.708 31.630 -0.25 +4.28 33.066 韩元 1133.60 1134.90 +0.11 +3.65 1174.95 泰铢 35.01 35.12 +0.31 +2.88 36.02 菲律宾披索 48.17 48.33 +0.33 -2.64 46.90 印尼卢比 13038.00 13040.00 +0.02 +5.73 13785.00 印度卢比 66.88 66.89 +0.01 -1.09 66.15 马币 4.1805 4.1830 +0.06 +2.62 4.2900 人民币 6.7733 6.7655 -0.12 -4.15 6.4921 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王兴亚/汪红英/刘秀红；审校 杜明霞/白云)