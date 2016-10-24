版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 24日 星期一 13:26 BJT

新兴汇市：美国升息前景压制新兴亚币，人民币创六年新低

韩元兑美元下滑0.2%至1,137.1，为10月17日以来最低。
    
    韩元已扳回稍早多数跌幅，因当地出口商买入韩元用于月末结算。
    
    该国股市 亦吸引资金持续流入。
    
    韩国证交所数据显示，外资料连续第八个交易日买超韩股，期间共计买超1.1万亿韩元
的韩股。
    
    马币(林吉特) 基本持平，多数公债价格 上涨，因外界认为该国2017
年政府预算缓解了对财政赤字扩大的担忧。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            103.90    103.85   -0.05  +15.78    120.30
    坡元            1.3930    1.3940   +0.07   +1.76    1.4175
    台币          31.708    31.630   -0.25   +4.28    33.066
    韩元           1133.60   1134.90   +0.11   +3.65   1174.95
    泰铢             35.01     35.12   +0.31   +2.88     36.02
    菲律宾披索       48.17     48.33   +0.33   -2.64     46.90
    印尼卢比      13038.00  13040.00   +0.02   +5.73  13785.00
    印度卢比       66.88     66.89   +0.01   -1.09     66.15
    马币            4.1805    4.1830   +0.06   +2.62    4.2900
    人民币          6.7733    6.7655   -0.12   -4.15    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    全部现汇报价             

 (编译 王兴亚/汪红英/刘秀红；审校 杜明霞/白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐