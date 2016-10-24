全球金市：金价下滑，受累于美联储升息前景

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
“美国大选结果揭晓之前，金价将在大约每盎司1,250-1,270美元的区间附近波动，没有太大上行动能，”他说。
市场将密切关注本周的美国第三季度经济增长数据和美联储官员讲话，从中寻找有关升息可能性的线索。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至10月18日的一周，对冲基金和货币基金经理连续第三周削减纽约COMEX黄金多仓。
旧金山联储总裁威廉姆斯周五再次强调要很快升息，他对记者表示，“宜在今年升息”。
金价对美国升息高度敏感，因这会提升持有非孽息资产黄金的机会成本。
“金价需有效突破1,300美元关口，才有望强劲上行。”
根据路透技术分析师王涛，现货金料将再次测试每盎司1,261美元的支撑位，若跌破，则可能会下跌至1,251美元。
现货银 仍大体持平，在每盎司17.48美元。
现货铂金 涨0.6%左右至每盎司934.95美元；上周五一度触及921.20美元，为2月29日以来最低。
现货钯金 涨0.6%至627.90美元。(完) (编译 杜明霞/王颖；审校 王兴亚/白云)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
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