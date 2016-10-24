台湾股市：小幅收涨在9,300点上方量缩狭幅整理，观望美国苹果财报结果

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透台北10月24日 - 台湾股市周一小幅收高。分析师表示，大盘上日创今年盘中新高(9,348.09点)后稍见拉回，今日暂先在9,300点上方量缩狭幅盘整，观望美国苹果 周三公布财报结果。
台湾加权股价指数 收涨0.17%至9,322.50点；今日成交初值 为567.60亿台币，上交易日修正后为760.07亿。
国泰证期顾问处协理简伯仪表示，今日大盘在外资着墨下仍小幅走高，大型权值股台积电 也靠向历史新高，惟短线追价意愿薄弱，料续持于高档区间量缩整理。
〞最近亚股都陷入量缩整理，只是台股整理的姿态比较高。〞一位兆丰投顾不愿具名分析师说。
他也称，苹果 财报将于周三公布，依据近期台积电、大立光 等苹概股强势表现来看，市场对苹果调高财测持乐观看法，但最终仍待结果揭晓，本周料大盘指数大致在9,300点上下50点间整理，维持高档震荡走势。
此外，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，第四季国际杂音较多，包含市场对于美联储升息的预期提高，美元指数走强，造成台股近期走势呈现盘整，并预期这样的状况将会持续到年底。
分析师预估，明日台股指数区间料在9,250-9,400点间。
本地时间13:47，亚洲主要股市全面齐扬，MSCI亚太明晟指数 涨0.25%。(完)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
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