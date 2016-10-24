台湾股市：小幅收涨在9,300点上方量缩狭幅整理，观望美国苹果财报结果

路透台北10月24日 - 台湾股市周一小幅收高。分析师表示，大盘上日创今年盘中新高(9,348.09点)后稍见拉回，今日暂先在9,300点上方量缩狭幅盘整，观望美国苹果 周三公布财报结果。

台湾加权股价指数 收涨0.17%至9,322.50点；今日成交初值 为567.60亿台币，上交易日修正后为760.07亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪表示，今日大盘在外资着墨下仍小幅走高，大型权值股台积电 也靠向历史新高，惟短线追价意愿薄弱，料续持于高档区间量缩整理。

〞最近亚股都陷入量缩整理，只是台股整理的姿态比较高。〞一位兆丰投顾不愿具名分析师说。

他也称，苹果 财报将于周三公布，依据近期台积电、大立光 等苹概股强势表现来看，市场对苹果调高财测持乐观看法，但最终仍待结果揭晓，本周料大盘指数大致在9,300点上下50点间整理，维持高档震荡走势。

此外，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，第四季国际杂音较多，包含市场对于美联储升息的预期提高，美元指数走强，造成台股近期走势呈现盘整，并预期这样的状况将会持续到年底。

分析师预估，明日台股指数区间料在9,250-9,400点间。