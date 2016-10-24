《汇市简讯》伦敦盘初：美元在淡静交投中上涨

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* 欧元/美元跌0.1%，澳元/美元涨0.18%，美元/加元涨0.1%，英镑/美元跌0.21%

* 美元/人民币涨0.12%, 美元/离岸人民币涨0.13%, 美元/坡元跌0.19%，美元/台币涨0.25%

* 日股日经指数涨0.14%，沪综指涨1.19%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.29%，美国原油期货跌0.45%，美国指标公债收益率报1.7295%

* 英国银行业者协会负责人Anthony Browne表示，由于担忧即将展开的退欧谈判，英国最大的一些银行准备在2017年初撤出该国，而一些规模较小的银行也准备在圣诞节前撤出