《汇市简讯》伦敦盘初：美元在淡静交投中上涨

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
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* 欧元/美元跌0.1%，澳元/美元涨0.18%，美元/加元涨0.1%，英镑/美元跌0.21%
* 美元/人民币涨0.12%, 美元/离岸人民币涨0.13%, 美元/坡元跌0.19%，美元/台币涨0.25%
* 日股日经指数涨0.14%，沪综指涨1.19%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.29%，美国原油期货跌0.45%，美国指标公债收益率报1.7295%
* 英国银行业者协会负责人Anthony Browne表示，由于担忧即将展开的退欧谈判，英国最大的一些银行准备在2017年初撤出该国，而一些规模较小的银行也准备在圣诞节前撤出
* 西班牙反对党社会党做出让步，政治僵局有望化解 (完) (编译 白云; 审校 刘秀红)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。