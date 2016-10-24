表格: 中国9月乙醇进出口分项数据一览

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透北京10月24日---以下是中国海关公布的9月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）： 9月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 乙醇 10,121 -91.68 434.48 692,814 130.1 原产地 美国 10,092 -75.76 430.66 667,165 938.43 越南 23 - 527.78 3,675 -78.89 日本 3 -24.45 7,852.67 20 -58.85 西班牙 2 262.26 3,805.5 6 5.98 荷兰 1 -25.89 2,300 3 -38.52 德国 0 68.03 0 29 42.18 法国 0 -53.25 0 1 40.38 英国 0 -99.18 0 24 685.26 韩国 0 -100 0 3 -99.96 巴西 - -100 - 4,885 -92.29 巴拉圭 - - - 14 - 澳门 - - - 8 - 巴基斯坦 - -100 - 14,457 -90.18 南非 - - - 2,521 4,825.95 意大利 - - - 2 - 中华人民共和国 - - - 2 90 出口: 乙醇 4,001 229.2 803.7 21,649 9.44 目的地 菲律宾 2,046 - 976.04 8,226 34.15 朝鲜 1,524 107.41 530.28 7,527 15.68 台湾 227 103.01 769 2,071 -19.34 澳门 80 21.6 734.06 514 -6.72 印度 71 -11.25 1,422.55 511 -39.74 巴布亚新几内亚 32 - 798 128 -61.32 香港 16 62.28 1,341.13 84 11.66 越南 3 150 1,833.33 23 68.68 苏丹 1 - 902 1 - 乍得 1 - 22,813 1 -16.49 韩国 - - - 45 - 美国 - - - 79 1,124,728.57 日本 - -100 - 2,438 -9.44 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。