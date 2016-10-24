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亚洲 | 2016年 10月 24日 星期一 14:30 BJT

表格: 中国9月乙醇进出口分项数据一览

路透北京10月24日---以下是中国海关公布的9月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）：
                                9月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口: 
乙醇                          10,121       -91.68        434.48          692,814        130.1
   原产地
   美国                       10,092       -75.76        430.66          667,165       938.43
   越南                           23            -        527.78            3,675       -78.89
   日本                            3       -24.45      7,852.67               20       -58.85
   西班牙                          2       262.26       3,805.5                6         5.98
   荷兰                            1       -25.89         2,300                3       -38.52
   德国                            0        68.03             0               29        42.18
   法国                            0       -53.25             0                1        40.38
   英国                            0       -99.18             0               24       685.26
   韩国                            0         -100             0                3       -99.96
   巴西                            -         -100             -            4,885       -92.29
   巴拉圭                          -            -             -               14            -
   澳门                            -            -             -                8            -
   巴基斯坦                        -         -100             -           14,457       -90.18
   南非                            -            -             -            2,521     4,825.95
   意大利                          -            -             -                2            -
   中华人民共和国                  -            -             -                2           90


  出口:                                                               
乙醇                           4,001        229.2         803.7           21,649         9.44
   目的地
   菲律宾                      2,046            -        976.04            8,226        34.15
   朝鲜                        1,524       107.41        530.28            7,527        15.68
   台湾                          227       103.01           769            2,071       -19.34
   澳门                           80         21.6        734.06              514        -6.72
   印度                           71       -11.25      1,422.55              511       -39.74
   巴布亚新几内亚                 32            -           798              128       -61.32
   香港                           16        62.28      1,341.13               84        11.66
   越南                            3          150      1,833.33               23        68.68
   苏丹                            1            -           902                1            -
   乍得                            1            -        22,813                1       -16.49
   韩国                            -            -             -               45            -
   美国                            -            -             -               79 1,124,728.57
   日本                            -         -100             -            2,438        -9.44


  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.

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