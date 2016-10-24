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亚洲 | 2016年 10月 24日 星期一 14:30 BJT

表格: 中国9月铁矿石、钢材进出口分项数据

路透北京10月24日 - 以下是中国海关公布的9月铁矿石、钢材等进出口数据一览表(单位均为吨):

                                9月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口:
铁矿砂                    92,987,973         7.99          59.7      762,553,046          9.1
   原产地
   澳大利亚               60,399,831         8.45         58.75      476,924,744         6.11
   巴西                   18,997,857        10.19         62.04      157,894,278        17.73
   南非                    4,470,652        27.02         67.79       33,804,436        -2.69
   伊朗                    1,466,102        42.73         62.54       10,909,247        19.34
   印度                      880,953        486.4         81.07       10,398,939       696.44
   秘鲁                      841,434        -15.2          61.4        8,645,815         6.37
   乌克兰                    743,990       -66.18         69.75       12,820,395       -21.51
   俄罗斯联邦                693,409        58.75         57.56        5,180,902        -9.34
   毛里塔尼亚                674,063         15.8         51.26        6,644,122        21.96
   委内瑞拉                  640,142        14.43         64.63        4,191,647        55.87
   蒙古                      611,275        33.57         31.94        4,292,393         0.06
   新西兰                    379,165        23.12         39.76        2,316,137        96.12
   马来西亚                  345,780       119.12         39.13        1,621,473         4.57
   智利                      337,255       -59.52          69.7        8,351,253        11.03
   加拿大                    316,786       -72.04         59.86        6,391,255        17.01
   塞拉利昂                  299,767            -         41.24        3,191,105        24.51
   印度尼西亚                292,936       216.49         26.82        2,053,992        22.27
   哈萨克斯坦                190,872     3,766.34         40.69          985,019       198.24
   朝鲜                      125,793        -28.6         53.01        1,389,516        19.54
   越南                       70,513       255.65         52.72          698,165       242.43
   阿拉伯联合酋长国           65,897       -62.83         57.58        1,127,284       158.72
   墨西哥                     47,254     1,790.61         48.32           52,108       -81.43
   缅甸                       36,996            -         31.78          835,486       -36.26
   菲律宾                     24,895        31.83         27.55           95,555        21.66
   沙特阿拉伯                 17,506            -         54.68           64,994       158.09
   韩国                       10,452            -         55.85           66,145        38.39
   巴基斯坦                    6,388       -51.84         32.91           79,726        39.05
   瑞典                           10            -         1,230          164,401   133,559.27
   巴林                            -         -100             -           18,043       -20.45
   美国                            -         -100             -          552,648 1,391,996.46
   玻利维亚                        -            -             -                2            -
   塞尔维亚                        -            -             -          131,194            -
   卡塔尔                          -            -             -           39,600       -56.77
   泰国                            -            -             -           61,476        89.81
   阿曼                            -            -             -           51,770       -60.61
   日本                            -         -100             -           24,692       -54.15
   老挝                            -         -100             -          130,893       -38.87
   德国                            -            -             -                1            -
   挪威                            -            -             -           65,841            -
   坦桑尼亚                        -            -             -               23            -
   埃及                            -         -100             -           46,297       -66.28
   利比里亚                        -         -100             -          240,033       -89.09

钢材                               -            -             -                -            -
钢坯                               -            -             -                -            -
不锈钢                           877       -11.08      2,613.47           10,704       -25.08

 出口:
铁矿砂                       137,385   808,045.26          95.7          610,076     1,858.11
   目的地
   日本                      137,363 13,736,169.5          95.7          361,454     1,742.98
   加拿大                         22            -            70               22            -
   南非                            -         -100             -                1       -95.16
   阿尔及利亚                      -            -             -                5            -
   台湾                            -            -             -          204,900  1,050,668.5
   德国                            -            -             -               16            -
   澳大利亚                        -            -             -                5       -73.94
   突尼斯                          -            -             -               10            -
   越南                            -         -100             -               37       -88.03
   伊朗                            -            -             -           31,985            -
   印度尼西亚                      -         -100             -               25       -92.11
   印度                            -            -             -                5            -
   马来西亚                        -            -             -            9,878         0.08
   泰国                            -            -             -            1,101        81.82
   韩国                            -            -             -              605       182.67
   新加坡                          -            -             -               27            -

钢材                               -            -             -                -            -
钢坯                               -            -             -                -            -
不锈钢                             4       -74.25         6,556               33       -81.95

  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.

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