表格: 中国9月铁矿石、钢材进出口分项数据

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透北京10月24日 - 以下是中国海关公布的9月铁矿石、钢材等进出口数据一览表(单位均为吨): 9月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 铁矿砂 92,987,973 7.99 59.7 762,553,046 9.1 原产地 澳大利亚 60,399,831 8.45 58.75 476,924,744 6.11 巴西 18,997,857 10.19 62.04 157,894,278 17.73 南非 4,470,652 27.02 67.79 33,804,436 -2.69 伊朗 1,466,102 42.73 62.54 10,909,247 19.34 印度 880,953 486.4 81.07 10,398,939 696.44 秘鲁 841,434 -15.2 61.4 8,645,815 6.37 乌克兰 743,990 -66.18 69.75 12,820,395 -21.51 俄罗斯联邦 693,409 58.75 57.56 5,180,902 -9.34 毛里塔尼亚 674,063 15.8 51.26 6,644,122 21.96 委内瑞拉 640,142 14.43 64.63 4,191,647 55.87 蒙古 611,275 33.57 31.94 4,292,393 0.06 新西兰 379,165 23.12 39.76 2,316,137 96.12 马来西亚 345,780 119.12 39.13 1,621,473 4.57 智利 337,255 -59.52 69.7 8,351,253 11.03 加拿大 316,786 -72.04 59.86 6,391,255 17.01 塞拉利昂 299,767 - 41.24 3,191,105 24.51 印度尼西亚 292,936 216.49 26.82 2,053,992 22.27 哈萨克斯坦 190,872 3,766.34 40.69 985,019 198.24 朝鲜 125,793 -28.6 53.01 1,389,516 19.54 越南 70,513 255.65 52.72 698,165 242.43 阿拉伯联合酋长国 65,897 -62.83 57.58 1,127,284 158.72 墨西哥 47,254 1,790.61 48.32 52,108 -81.43 缅甸 36,996 - 31.78 835,486 -36.26 菲律宾 24,895 31.83 27.55 95,555 21.66 沙特阿拉伯 17,506 - 54.68 64,994 158.09 韩国 10,452 - 55.85 66,145 38.39 巴基斯坦 6,388 -51.84 32.91 79,726 39.05 瑞典 10 - 1,230 164,401 133,559.27 巴林 - -100 - 18,043 -20.45 美国 - -100 - 552,648 1,391,996.46 玻利维亚 - - - 2 - 塞尔维亚 - - - 131,194 - 卡塔尔 - - - 39,600 -56.77 泰国 - - - 61,476 89.81 阿曼 - - - 51,770 -60.61 日本 - -100 - 24,692 -54.15 老挝 - -100 - 130,893 -38.87 德国 - - - 1 - 挪威 - - - 65,841 - 坦桑尼亚 - - - 23 - 埃及 - -100 - 46,297 -66.28 利比里亚 - -100 - 240,033 -89.09 钢材 - - - - - 钢坯 - - - - - 不锈钢 877 -11.08 2,613.47 10,704 -25.08 出口: 铁矿砂 137,385 808,045.26 95.7 610,076 1,858.11 目的地 日本 137,363 13,736,169.5 95.7 361,454 1,742.98 加拿大 22 - 70 22 - 南非 - -100 - 1 -95.16 阿尔及利亚 - - - 5 - 台湾 - - - 204,900 1,050,668.5 德国 - - - 16 - 澳大利亚 - - - 5 -73.94 突尼斯 - - - 10 - 越南 - -100 - 37 -88.03 伊朗 - - - 31,985 - 印度尼西亚 - -100 - 25 -92.11 印度 - - - 5 - 马来西亚 - - - 9,878 0.08 泰国 - - - 1,101 81.82 韩国 - - - 605 182.67 新加坡 - - - 27 - 钢材 - - - - - 钢坯 - - - - - 不锈钢 4 -74.25 6,556 33 -81.95 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
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