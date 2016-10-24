更新版 1- 欧股业绩：飞利浦第三季获利未如预期，然利润率上升

路透阿姆斯特丹10月24日 - 荷兰医疗技术及服务企业飞利浦 周一公布，第三季获利增长47%，得益于营收的增长和利润率的改善，不过这仍稍稍低于市场的预期。

飞利浦执行长范豪顿(Frans van Houten)表示，公司预期第四季获利将近一步改善。

但他补充称，“我们仍对于我们运营市场的波动风险感到忧心。”

该公司宣布，第三季税息及摊销前利润(EBITA)增至6.49亿欧元(7.05亿美元)，上年同期为4.29亿欧元。

此前分析师预期该公司的EBITA为6.51亿欧元。

该公司可比营收增长2%至59亿欧元。范豪顿称公司核心“医疗技术”产品组合营收成长5%，接单成长8%。

集团营收受到飞利浦照明(Philips Lighting) 的拖累；飞利浦于5月分拆该事业之后目前仍持有该公司。

飞利浦分拆照明事业，藉以重新投资转型成为医疗业者，并让照明事业有独立追求成长及收购的机会。

飞利浦目前经营三大部门：个人医疗产品，包括睡眠面罩、牙刷及刮胡刀等产品在内；诊治产品，包括高阶医疗用扫瞄仪器及设备；“医疗信息”(connected care)产品，这是一个企业对企业(B2B)的部门，与医院进行合作，提供大规模的软件及服务，以协助改善医院经营绩效。

飞利浦前两个部门利润力转佳，经调整后的集团EBITA利润率为11%，高于上年同期的9.8%。

不过医疗信息部门利润率下滑，专利监控系统的营收下滑，公司称这很大程度是因为该领域“西欧市场呈现两位数衰退”。