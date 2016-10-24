全球金融：大型银行采用区块链技术进行了首笔跨境交易

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透悉尼10月24日 - 澳洲联邦银行(CBA) 和富国银行(Wells Fargo) 周一表示，银行业首笔采用多区块链的跨境交易已产生，该交易是将一批棉花从美国运往中国。
相关公司及其银行发布联合公告称，澳洲棉花贸易商--博瑞棉花有限公司(Brighann Cotton Marketing)购买了这批从博瑞棉花美国德州部门运往中国青岛港的船货。澳洲联邦银行向路透表示，这笔区块链交易涉及88包棉花，总金额为35,000美元。
区块链是基于网络的交易处理和结算系统。银行业称，区块链的效率能够削减成本。
“打破现有贸易融资程序的时机已成熟，这次对概念进行的验证表明，全球的企业可以从这些新兴技术中受益，”澳洲联邦银行负责现金流和交易服务的执行总经理Michael Eidel说。(完) (编译 汪红英；审校 张荻)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。