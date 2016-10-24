全球金融：大型银行采用区块链技术进行了首笔跨境交易

路透悉尼10月24日 - 澳洲联邦银行(CBA) 和富国银行(Wells Fargo) 周一表示，银行业首笔采用多区块链的跨境交易已产生，该交易是将一批棉花从美国运往中国。

相关公司及其银行发布联合公告称，澳洲棉花贸易商--博瑞棉花有限公司(Brighann Cotton Marketing)购买了这批从博瑞棉花美国德州部门运往中国青岛港的船货。澳洲联邦银行向路透表示，这笔区块链交易涉及88包棉花，总金额为35,000美元。

区块链是基于网络的交易处理和结算系统。银行业称，区块链的效率能够削减成本。

“打破现有贸易融资程序的时机已成熟，这次对概念进行的验证表明，全球的企业可以从这些新兴技术中受益，”澳洲联邦银行负责现金流和交易服务的执行总经理Michael Eidel说。(完) (编译 汪红英；审校 张荻)