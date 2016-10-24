国际油市：油价下跌，因伊拉克不愿加入OPEC减产计划

OPEC计划9月将产量降至每日3,250万桶至3,300万桶的区间。

如果OPEC成员国第二大产油国伊拉克没有参与的话，该计划将难以达成。

伊拉克副石油部长Fayadh al-Nema周日表示，该国石油产量持稳于每日477.4万桶，出口则维持在每日387万桶。

“我们将不会有所退让，不会因为OPEC或其他任何单位而退让，”伊拉克国营石油营销公司(Iraq's State Oil Marketing Company)主管Falah al-Amri表示。

澳新银行(ANZ)周一表示，“伊拉克周末期间声称可能不会加入OPEC减产协议，油价今日恐将面临压力。”

石油服务公司贝克休斯(Baker Hughes)公布，本周美国石油活跃钻机数增加11个，增幅为8月以来首见的两位数。该消息亦令油市承压。

摩根士丹利指出，“鉴于近期油价上涨，我们应会见到钻机数持续增加。”

美元指数 持续走强，亦令油价承压。

在需求面，日本财务省周一公布，9月原油进口较上年同期减少4.6%至327万桶/日。(完)

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