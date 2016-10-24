国际油市：油价下跌，因伊拉克不愿加入OPEC减产计划

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
OPEC计划9月将产量降至每日3,250万桶至3,300万桶的区间。
如果OPEC成员国第二大产油国伊拉克没有参与的话，该计划将难以达成。
伊拉克副石油部长Fayadh al-Nema周日表示，该国石油产量持稳于每日477.4万桶，出口则维持在每日387万桶。
“我们将不会有所退让，不会因为OPEC或其他任何单位而退让，”伊拉克国营石油营销公司(Iraq's State Oil Marketing Company)主管Falah al-Amri表示。
澳新银行(ANZ)周一表示，“伊拉克周末期间声称可能不会加入OPEC减产协议，油价今日恐将面临压力。”
石油服务公司贝克休斯(Baker Hughes)公布，本周美国石油活跃钻机数增加11个，增幅为8月以来首见的两位数。该消息亦令油市承压。
摩根士丹利指出，“鉴于近期油价上涨，我们应会见到钻机数持续增加。”
美元指数 持续走强，亦令油价承压。
在需求面，日本财务省周一公布，9月原油进口较上年同期减少4.6%至327万桶/日。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 张荻/张明钧; 审校 艾茂林/刘秀红)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。