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亚洲 | 2016年 10月 24日 星期一 17:55 BJT

《中国企业债发行日程表》--10月24日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
    
 发债主体   拟发规模   期限   簿记建档日     年利率   主体评级    发行时间    主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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*恩施城市      5.9       7   10/31簿记建档     --        AA      11/1-11/3    天风证券
建设投资             (第3-7年末分别偿还20%本金)
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*广西金融      5        10   10/31簿记建档     --        AA+     11/1-11/3    银河证券
投资集团      15         7                (分别附第七年末/第五年末投资人选择权)
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浙江玉环       5.7       7   10/20簿记建档    3.72%      AA      10/21-10/26  财通证券
城市建设集团      (第3-7年末分别偿还20%本金)
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鄂尔多斯市国有  15      15   10/20簿记建档    5.55%      AA      10/21-10/27  国信证券
资产投资控股集团  (第5及10年末年投资人选择权)
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韶关市新鸿达   10        8   10/24簿记建档  上限5.00%    AA      10/25-10/27  广发证券
城市投资经营      (第3-7年末、第8年末分别偿还15%、25%本金) 
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温州市瓯海    20         7   10/25簿记建档 *上限4.50%    AA      10/26-10/27   东方花旗证券
新城建设开发        (第3-7年末分别偿还20%本金 )      
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常州钟楼经济  15         7   10/25簿记建档 *上限4.50%    AA       10/26-10/28   华龙证券
开发区投资建设    (第3-7年末分别偿还20%本金/江苏省信用再担保有限公司提供担保)          
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威海市文登区  15         7   10/25簿记建档 *上限4.00%   AA       10/26-10/28   中泰证券
蓝海投资开发      (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆进出口信用担保有限公司提供担保)      
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湖南城陵矶    12         7   10/25簿记建档 *上限4.90%   AA       10/26-11/1    国开证券
临港新区开发投资  (第3-7年末分别偿还20%本金/发行人以国有土地使用权进行抵押担保) 
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牡丹江市城市    9        7   10/26簿记建档  上限5.50%   AA       10/27-11/1   申万宏源证券
投资集团         (第3-7年末分别偿还20%本金)                                   国开证券 
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盘锦水务       11        7   10/27簿记建档     --       AA       10/28-11/1  国泰君安证券
专项债        (第3-7年末分别偿还20%本金)      
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清新环境      10.9      5   10/28簿记建档      --        AA      10/31-11/1   天风证券
        (附第3年末投资者选择权/绿色债券)
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格林美        5         7   10/28簿记建档      --        AA      10/31-11/2   国开证券
        (附第5年末投资者选择权)
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以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司:
    
 发债主体    拟发规模   期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间     主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)  
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*镇江市大港水厂  5      10   10/21簿记建档     4.60%      AA+    10/24-10/26   银河证券
一期工程项目收益债 
    (附第3/6/8年末投资者选择权/第3-10年末偿还不同比例本金/镇江城市建设产业集团担保)
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亳州宜居综合    18       5   10/26簿记建档      --        AA     10/27-10/31   民生证券
开发安置房建设项目收益债  (第3-5年末分别偿还15%、35%、50%本金)
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
 
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日) 
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邹城城市资产     4.8     4   10/20簿记建档   *3.80%       AA     10/21-10/25  银河证券
经营公司小微企业增信集合债  (附第3年末投资者选择权)
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柳州东城投资     8.3     4   10/21簿记建档   上限5.0%     AA     10/24-10/25  平安证券
开发公司小微企业增信集合债   (附第3年末投资者选择权)
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诸暨市经济开发总公司  7     4   10/27簿记建档  --         AA     10/21-11/1  中信建投证券
 小微企业增信集合债券    (附第3年末投资者选择权)
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注: *表示新增。(完) 
        
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