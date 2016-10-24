金属期市：伦铜上涨未受美元涨势压制，受中国市场吃紧支撑

0700GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨13美元至每吨4,648美元，上日小跌。LME铜价距10月14日触及的一个月低点4,623.25美元不远。

上海期货交易所期铜合约 涨0.6%，至每吨37,350元人民币。

对中国经济的信心增强，给金属价格带来支撑，即便人民币离岸市场汇率 兑美元跌至六年新低。

“市场预期的确有所转变。人民币汇率贬值应该能提振中国出口，所以利好盖过了任何资金外流负面消息，”新加坡一位交易员称。

其他方面，旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周五进一步强调支持升息，他在一次演说后告诉记者“今年对于升息是个好时机”，他原本希望上月就升息。

三名交易商本周对路透说，全球最大的铜矿商--智利国家铜业公司(Codelco)将2017年对欧洲买家的现货铜溢价削减至每吨80-85美元，对中国买家的溢价为约70美元。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，对冲基金和其他基金经理转为持有13,952口铜净空仓，为一个月来首次持有净空仓。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金