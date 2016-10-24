金属期市：伦铜上涨未受美元涨势压制，受中国市场吃紧支撑

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
0700GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨13美元至每吨4,648美元，上日小跌。LME铜价距10月14日触及的一个月低点4,623.25美元不远。
上海期货交易所期铜合约 涨0.6%，至每吨37,350元人民币。
对中国经济的信心增强，给金属价格带来支撑，即便人民币离岸市场汇率 兑美元跌至六年新低。
“市场预期的确有所转变。人民币汇率贬值应该能提振中国出口，所以利好盖过了任何资金外流负面消息，”新加坡一位交易员称。
其他方面，旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周五进一步强调支持升息，他在一次演说后告诉记者“今年对于升息是个好时机”，他原本希望上月就升息。
三名交易商本周对路透说，全球最大的铜矿商--智利国家铜业公司(Codelco)将2017年对欧洲买家的现货铜溢价削减至每吨80-85美元，对中国买家的溢价为约70美元。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，对冲基金和其他基金经理转为持有13,952口铜净空仓，为一个月来首次持有净空仓。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧/刘秀红；审校 高琦/艾茂林)
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