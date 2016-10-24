韩国政经：企划财政部长官称增加总统任期的宪法修正案不会损害经济

路透首尔10月24日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一表示，宪法修正案将允许韩国总统在职数个任期，这一变动将不会对经济造成负面影响，甚至可能在长期带来正面影响。

柳一镐是在国会回答提问时做出上述评论的，他被问及这样的宪法修正案会给经济造成何种影响。

韩国总统朴槿惠在周一稍早提出了修正案的议题，称总统单一任期在经过近30年后已经完成了其使命。（完）