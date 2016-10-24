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亚洲 | 2016年 10月 24日 星期一 15:38 BJT

重发-表格：外资在韩国股市买超971亿韩元，为连续第八日买超

(重发以调整格式)
    路透首尔10月24日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0725GMT，外资
在韩国股市买超971亿韩元，为连续第八个交易日买超，累计买超1.19万
亿(兆)(10.5亿美元)韩元。
    
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：
    
        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     10月22日      *97.1          158.5         -236.3
    ^10月21日       45.9           11.1          -67.0
     10月20日      109.3           17.3         -122.7
     10月19日      229.9         -210.2          -16.4
     10月18日      189.9           86.4         -284.4
     10月17日      291.2         -243.7          -48.6
     10月14日       32.3           -1.0          -43.7
     10月13日      192.3         -570.2          375.4
     10月12日     -552.4          624.3          -69.8
     10月11日     -335.9          481.8         -154.2
     10月10日      -39.3          323.5         -304.0
     10月7日        37.3         -236.9          196.4
     10月6日        91.6         -147.3           47.5
     10月5日        -2.2         -110.2           99.2
     10月4日       181.4          -90.1          -89.4
     9月30日      -157.9         -238.9          377.9
    ----------------------------------------------------
    本月以来       568.5           93.5         -717.9
    ----------------------------------------------------
    今年以来    10,749.0       -7,756.7       -6,009.9
    ----------------------------------------------------
    注：^ 为修正后数据。(完)
  
 (编译 王洋; 审校 张荻)

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