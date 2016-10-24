重发-表格：外资在韩国股市买超971亿韩元，为连续第八日买超

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
(重发以调整格式) 路透首尔10月24日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0725GMT，外资 在韩国股市买超971亿韩元，为连续第八个交易日买超，累计买超1.19万 亿(兆)(10.5亿美元)韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 10月22日 *97.1 158.5 -236.3 ^10月21日 45.9 11.1 -67.0 10月20日 109.3 17.3 -122.7 10月19日 229.9 -210.2 -16.4 10月18日 189.9 86.4 -284.4 10月17日 291.2 -243.7 -48.6 10月14日 32.3 -1.0 -43.7 10月13日 192.3 -570.2 375.4 10月12日 -552.4 624.3 -69.8 10月11日 -335.9 481.8 -154.2 10月10日 -39.3 323.5 -304.0 10月7日 37.3 -236.9 196.4 10月6日 91.6 -147.3 47.5 10月5日 -2.2 -110.2 99.2 10月4日 181.4 -90.1 -89.4 9月30日 -157.9 -238.9 377.9 ---------------------------------------------------- 本月以来 568.5 93.5 -717.9 ---------------------------------------------------- 今年以来 10,749.0 -7,756.7 -6,009.9 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完) (编译 王洋; 审校 张荻)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。