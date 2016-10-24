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亚洲 | 2016年 10月 24日 星期一 15:54 BJT

《全球汇市》美元指数触及九个月高点，因预期FED升息且希拉里赢得大选

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0883  1.0882  +0.01  +0.21  1.0860
    美元/日圆            103.85  103.80  +0.05 -13.67  120.30
    欧元/日圆         113.04  112.98  +0.05 -13.36  130.47
    美元/瑞郎            0.9939  0.9933  +0.06  -0.79  1.0018
    英镑/美元            1.2232  1.2231  +0.01 -17.00  1.4738
    美元/加元            1.3331  1.3331  +0.00  -3.67  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7751  6.7705  +0.07  +3.15  6.5680
    澳元/美元            0.7634  0.7603  +0.41  +4.93  0.7275
    新西兰元/美元        0.7171  0.7164  +0.10  +5.07  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0817  1.0812  +0.05  -0.63  1.0886
    欧元/英镑         0.8897  0.8892  +0.06 +20.77  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.6914  9.7073  -0.16  +5.68  9.1705
    美元/挪威克朗        8.2335  8.2459  -0.15  -6.86  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 汪红英/高琦/张明钧/侯雪苹/于春红/孙茉莉/李春喜)

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