欧洲汇市：英镑在1.22美元上方交投，关注英国第三季成长数据

经历第二季强劲表现后，英国经济料将在第三季放缓，或增长0.3%。透过周四的报告，可一窥英国6月公投退欧后整体经济的表现。目前所有证据都表明，英国经济保持良好，有望避免陷入衰退。

“在当前阶段，还不会有对支出情况的细分数据，所以我们还需要再耐心等待一个月，才能清楚英国公投后不确定性对企业投资的冲击程度，”加皇资本市场资深外汇策略师Elsa Lignos称。

英镑兑美元 持平于1.2233，从股市走强中得到支撑。鉴于英国较大规模的经常帐赤字，英镑的走势往往与高风险资产一致。

自6月公投以来，英镑兑美元已下跌近18%，在英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)引发对“硬性退欧”的担忧后，英镑跌势在10月加剧。

英镑兑欧元 持平于0.8893。欧元之前受创，因欧洲央行总裁德拉吉上周的言论，平息了有关央行考虑如何逐步撤走购债计划的传言。(完)

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