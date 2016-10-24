欧洲汇市：英镑在1.22美元上方交投，关注英国第三季成长数据

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
经历第二季强劲表现后，英国经济料将在第三季放缓，或增长0.3%。透过周四的报告，可一窥英国6月公投退欧后整体经济的表现。目前所有证据都表明，英国经济保持良好，有望避免陷入衰退。
“在当前阶段，还不会有对支出情况的细分数据，所以我们还需要再耐心等待一个月，才能清楚英国公投后不确定性对企业投资的冲击程度，”加皇资本市场资深外汇策略师Elsa Lignos称。
英镑兑美元 持平于1.2233，从股市走强中得到支撑。鉴于英国较大规模的经常帐赤字，英镑的走势往往与高风险资产一致。
自6月公投以来，英镑兑美元已下跌近18%，在英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)引发对“硬性退欧”的担忧后，英镑跌势在10月加剧。
英镑兑欧元 持平于0.8893。欧元之前受创，因欧洲央行总裁德拉吉上周的言论，平息了有关央行考虑如何逐步撤走购债计划的传言。(完)
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全部现汇报价 (编译 张明钧/刘秀红；审校 张荻/于春红)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
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