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亚洲 | 2016年 10月 24日 星期一 16:55 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币放量收跌并与中间价再创逾六年新低，短期跌势料放缓

* 人民币放量收跌，与中间价再刷逾六年新低
    * 美指强势加剧人民币下行压力
    * 客盘购汇需求旺盛，大行继续提供美元流动性
    * 市场对汇率波动承受力逐渐上升

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京10月24日 - 人民币兑美元即期 周一放量收跌，与中间价再刷新逾六年新低。交
易员称，美元指数持续强势，加剧人民币下行压力，由于客盘购汇情绪旺盛，盘中仍可见大行向市场提供美元
流动性，但并无推动扭转趋势迹象；午后随着美元整理，人民币亦略缩减跌幅。
    
    他们也指出，离岸即期 盘中一度跌破6.78元关口，创有数据以来新低，市场对汇率波动的关注度
明显上升，但当前汇率波动对国内资产价格的影响仍相对有限，市场反应也比较冷静，市场承受力逐渐上升。

   “美元向上跑得快啊，人民币调整也很正常，...感觉美元涨得有点快了，如果美国那边出‘幺蛾子’，美
元出现调整，估计那会结汇会出来，现在跟人家说结汇，听不进去的。”一外资行交易员称。
    
    亦有股份行交易员表示，近期美元指数涨势迅猛，市场情绪已经在起变化，预计美元短期可能有些回调。

    全球汇市方面，美元指数周一触及九个月高点，受对美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年将加息的预期
，以及共和党总统候选人特朗普赢得大选的可能性下降等因素支撑。 
    
    根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，汇市投机客连续第四周增加看多美元押
注，净多仓增至约九个月高点。 

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报
价： 
    
 即期成交价格<CNY=CF    6.7718       6.7599         -0.18%
                 XS>                             
    中间价              6.769        6.7558         -0.20%
 成交额<CNYSPTVOL=CF  301.97亿美  230.51亿美元         
                 XT>      元                     
  日内波动幅度(pips)      93        日低6.777     日高6.7677
    今年以来升贬幅度                                   -4.11%
  2005年汇改以来升贬                                   22.22%
                幅度                             
 一年期美元/人民币掉       573.5                             
                  期                             
                                                 
                                                       
 离岸人民币市场          今日         上日                   
    CNH即期             6.7765       6.7705                  
 一年期NDF<CNY1YNDFO    6.9358        6.942                  
                R=>                              
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.7687；人民币兑欧元EURC
NYFIX15=CFXS、日圆 和英镑 15点的参考汇率为7.3684、6.5212和8.2
8。
    
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收
盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价
，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯/曾祥进)

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