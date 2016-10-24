更新版 1-中国汇市：人民币放量收跌并与中间价再创逾六年新低，短期跌势料放缓

* 人民币放量收跌，与中间价再刷逾六年新低 * 美指强势加剧人民币下行压力 * 客盘购汇需求旺盛，大行继续提供美元流动性 * 市场对汇率波动承受力逐渐上升 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京10月24日 - 人民币兑美元即期 周一放量收跌，与中间价再刷新逾六年新低。交 易员称，美元指数持续强势，加剧人民币下行压力，由于客盘购汇情绪旺盛，盘中仍可见大行向市场提供美元 流动性，但并无推动扭转趋势迹象；午后随着美元整理，人民币亦略缩减跌幅。 他们也指出，离岸即期 盘中一度跌破6.78元关口，创有数据以来新低，市场对汇率波动的关注度 明显上升，但当前汇率波动对国内资产价格的影响仍相对有限，市场反应也比较冷静，市场承受力逐渐上升。 “美元向上跑得快啊，人民币调整也很正常，...感觉美元涨得有点快了，如果美国那边出‘幺蛾子’，美 元出现调整，估计那会结汇会出来，现在跟人家说结汇，听不进去的。”一外资行交易员称。 亦有股份行交易员表示，近期美元指数涨势迅猛，市场情绪已经在起变化，预计美元短期可能有些回调。 全球汇市方面，美元指数周一触及九个月高点，受对美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年将加息的预期 ，以及共和党总统候选人特朗普赢得大选的可能性下降等因素支撑。 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，汇市投机客连续第四周增加看多美元押 注，净多仓增至约九个月高点。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报 价： 即期成交价格<CNY=CF 6.7718 6.7599 -0.18% XS> 中间价 6.769 6.7558 -0.20% 成交额<CNYSPTVOL=CF 301.97亿美 230.51亿美元 XT> 元 日内波动幅度(pips) 93 日低6.777 日高6.7677 今年以来升贬幅度 -4.11% 2005年汇改以来升贬 22.22% 幅度 一年期美元/人民币掉 573.5 期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.7765 6.7705 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.9358 6.942 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.7687；人民币兑欧元EURC NYFIX15=CFXS、日圆 和英镑 15点的参考汇率为7.3684、6.5212和8.2 8。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收 盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价 ，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯/曾祥进)