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亚洲 | 2016年 10月 24日 星期一 16:15 BJT

路透基点：中钢印度公司重返借贷市场，寻求1.1亿美元贷款--TRLPC

路透香港10月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中钢印度公司将回到贷款市场，寻求1.1亿美元六年期的融资，此前该公司已有逾三年时间没出现在贷款市场。

台湾银行、中国信托商业银行和兆丰国际商业银行为牵头行兼簿记行。

该笔贷款有展期两年的选择权，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码149个基点。台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)和LIBOR利差超过40个基点的部分，将由借款方负担。

所筹资金将为2013年1月签订的1.1亿美元六年期贷款进行再融资。

借款方的土地、厂房和机器将组成担保。协议料于11月签订。借款方为台湾中国钢铁股份有限公司的子公司。(完)

(编译 于春红; 审校 孙茉莉)

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