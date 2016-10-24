路透基点：中钢印度公司重返借贷市场，寻求1.1亿美元贷款--TRLPC

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透香港10月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中钢印度公司将回到贷款市场，寻求1.1亿美元六年期的融资，此前该公司已有逾三年时间没出现在贷款市场。
台湾银行、中国信托商业银行和兆丰国际商业银行为牵头行兼簿记行。
该笔贷款有展期两年的选择权，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码149个基点。台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)和LIBOR利差超过40个基点的部分，将由借款方负担。
所筹资金将为2013年1月签订的1.1亿美元六年期贷款进行再融资。
借款方的土地、厂房和机器将组成担保。协议料于11月签订。借款方为台湾中国钢铁股份有限公司的子公司。(完)
(编译 于春红; 审校 孙茉莉)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。