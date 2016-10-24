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亚洲 | 2016年 10月 24日 星期一 16:18 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--10月24日

路透10月24日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时
间16:17时，1港元=0.87279人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢
价为20.78%，低于上交易日收盘的21.53%。    
   公司名        A股代码      H股代码    A股价格(元)  H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                       4.43           4.81          1.06
 建设银行                                       5.28           5.83          1.04
 中国银行                                       3.43           3.58          1.10
 农业银行                                       3.17           3.30          1.10
 招商银行                                      18.31          19.40          1.08
 中信银行                                       6.16           5.17          1.37
 交通银行                                       5.67           6.00          1.08
 民生银行                                       9.37           9.13          1.18
 中国人寿                                      21.85          20.25          1.24
 中国平安                                      34.49          40.70          0.97
 中国太保                                      29.26          29.40          1.14
 中信证券                                      16.96          17.52          1.11
 新华人寿                                      42.69          34.50          1.42
 海通证券                                      16.14          14.02          1.32
 华能国际                                       7.20           4.80          1.72
 大唐发电                                       4.01           2.17          2.12
 华电国际                                       5.08           3.42          1.70
 中煤能源                                       6.57           4.78          1.57
 中国神华                                      17.30          16.72          1.19
 中国石油                                       7.43           5.69          1.50
 兖州煤业                                      13.20           6.33          2.39
 中国石化                                       5.07           5.93          0.98
 上海石化                                       6.09           3.96          1.76
 中海油服                                      12.46           8.04          1.78
 仪征化纤                                       4.04           1.75          2.65
 中国铝业                                       3.98           2.89          1.58
 江西铜业                                      14.62           9.13          1.83
 洛阳钼业                                       3.88           1.68          2.65
 紫金矿业                                       3.27           2.44          1.54
 马钢股份                                       2.88           1.78          1.85
 鞍钢股份                                       4.56           3.90          1.34
 重庆钢铁                                       2.52           2.43          1.19
 海螺水泥                                      16.98          21.90          0.89
 洛阳玻璃                                      25.61           5.73          5.12
 京城机电                                      10.00           3.56          3.22
 中联重科                                       4.59           2.95          1.78
 金隅股份                                       4.23           2.91          1.67
 中国国航                                       7.52           5.21          1.65
 东方航空                                       6.63           3.68          2.06
 南方航空                                       7.24           4.50          1.84
 中国远洋                                       5.47           2.79          2.25
 中海集运                                       4.29           1.73          2.84
 中集集团                                      14.36           9.57          1.72
 中海发展                                       7.14           4.60          1.78
 宁沪高速                                       9.11          10.72          0.97
 深高速                                         8.79           7.96          1.27
 成渝高速                                       4.87           3.06          1.82
 皖通高速                                      12.74           6.36          2.30
 广深铁路                                       4.49           4.41          1.17
 中国南车                                       9.70           7.25          1.53
 中国交建                                      14.70           8.98          1.88
 中国铁建                                      10.99          10.10          1.25
 中国中铁                                       9.01           6.17          1.67
 长城汽车                                      11.17           9.07          1.41
 比亚迪                                        56.96          52.95          1.23
 广汽集团                                      22.44          10.94          2.35
 青岛啤酒                                      31.71          31.75          1.14
 白云山                                        25.07          19.70          1.46
 新华制药                                      13.50           5.86          2.64
 海信科龙                                      11.53           7.00          1.89
 南京熊猫                                      15.20           7.34          2.37
 晨鸣纸业                                       9.74           7.62          1.46
 上海医药                                      20.09          21.70          1.06
 中兴通讯                                      15.37          11.14          1.58
 东方电气                                       9.99           6.33          1.81
 潍柴动力                                       9.33          11.62          0.92
 东北电气                                       7.89           3.12          2.90
 广船国际                                      29.05          12.00          2.77
 昆明机床                                       8.34           2.72          3.51
 一拖股份                                      13.25           4.58          3.31
 北辰实业                                       4.26           2.69          1.81
 创业环保                                       9.12           4.73          2.21
 中国中冶                                       4.47           2.72          1.88
 金风科技                                      16.10          11.60          1.59
 丽珠                                          56.70          46.50          1.40
 万科                                          25.24          20.50          1.41
 郑煤机                                         6.26           3.80          1.89
 大连港                                         2.48           1.41          2.02
 山东墨龙                                      12.80           3.91          3.75
 浙江世宝                                      46.61          11.60          4.60
 复星医药                                      23.20          24.40          1.09
 光大银行                                       3.88           3.69          1.20
 东江环保                                      19.70          12.46          1.81
 上海电气                                       8.42           3.80          2.54
 广发证券                                      17.63          17.36          1.16
 华泰证券                                      19.59          16.90          1.33
 东方证券                                      16.17           7.96          2.33
 光大证券                                      16.92          11.82          1.64
 招商证券                                      18.02          12.06          1.71
       
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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