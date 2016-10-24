版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 24日 星期一 16:40 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0886  1.0882  +0.04  +0.24  1.0860
    美元/日圆            103.91  103.80  +0.11 -13.62  120.30
    欧元/日圆         113.12  112.98  +0.12 -13.30  130.47
    美元/瑞郎            0.9938  0.9933  +0.05  -0.80  1.0018
    英镑/美元            1.2233  1.2231  +0.02 -17.00  1.4738
    美元/加元            1.3340  1.3331  +0.07  -3.61  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7760  6.7705  +0.08  +3.17  6.5680
    澳元/美元            0.7636  0.7603  +0.43  +4.96  0.7275
    新西兰元/美元        0.7166  0.7164  +0.03  +5.00  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0822  1.0812  +0.09  -0.59  1.0886
    欧元/英镑         0.8897  0.8892  +0.06 +20.77  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.6961  9.7073  -0.12  +5.73  9.1705
    美元/挪威克朗        8.2294  8.2459  -0.20  -6.91  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 汪红英；审校 张明钧)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐