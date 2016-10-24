印尼央行：维持宽松倾向，银行流动性充裕--总裁

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透雅加达10月24日 - 印尼央行总裁周一称，央行仍维持宽松倾向，银行有充裕流动性用于更多放贷。
上周印尼央行于年内第六次调降指标利率。
“如果要问我印尼央行当前的立场，那就是宽松倾向立场，”印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)告诉记者。
他还称通胀率可能维持在央行目标区间低端附近，到年底料为3.1%。他预计美联储接近年底时将升息一次。(完)
(编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。