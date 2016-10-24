版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 24日 星期一 16:30 BJT

印尼央行：维持宽松倾向，银行流动性充裕--总裁

路透雅加达10月24日 - 印尼央行总裁周一称，央行仍维持宽松倾向，银行有充裕流动性用于更多放贷。

上周印尼央行于年内第六次调降指标利率。

“如果要问我印尼央行当前的立场，那就是宽松倾向立场，”印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)告诉记者。

他还称通胀率可能维持在央行目标区间低端附近，到年底料为3.1%。他预计美联储接近年底时将升息一次。(完)

(编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐