更新版 1-香港个股：中银香港午盘升幅曾扩至5%，惟澄清仍在探讨出售集友银行

(新增中银香港公告内容)

路透香港10月24日 - 中银香港 周一午盘升幅一度扩至5%，因有传媒报导指该行落实出售集友银行，惟该传媒其后指“报导不实”，而中银香港于收市后亦发表公告澄清仍在探讨出售集友银行的机会。

中银香港在联交所的公告指出，于5月开展一项可行性研究后，正继续探讨有关拟出售其所持集友银行的权益的机会。该行并称，“然而，本公司没有就出售订立任何具法律约束力的协议或就任何条款（包括对价）达成具有约束力的约定。”

中银香港午盘盘中升幅曾扩至5%，收升4.45%，报28.15港元，为升幅最大恒生指数 成分股。

据香港商报今天报导，中银香港再次出售集友银行，承盘者为厦门国际银行，作价30亿美元，目前已签订协议。

但该媒体的网站其后引述消息人士说，“香港商报今日关于中银香港出售集友银行已签订协议及交易价格的报导不实。”（here）（完）

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