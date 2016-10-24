更新版 1-香港个股：中银香港午盘升幅曾扩至5%，惟澄清仍在探讨出售集友银行

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
(新增中银香港公告内容)
路透香港10月24日 - 中银香港 周一午盘升幅一度扩至5%，因有传媒报导指该行落实出售集友银行，惟该传媒其后指“报导不实”，而中银香港于收市后亦发表公告澄清仍在探讨出售集友银行的机会。
中银香港在联交所的公告指出，于5月开展一项可行性研究后，正继续探讨有关拟出售其所持集友银行的权益的机会。该行并称，“然而，本公司没有就出售订立任何具法律约束力的协议或就任何条款（包括对价）达成具有约束力的约定。”
中银香港午盘盘中升幅曾扩至5%，收升4.45%，报28.15港元，为升幅最大恒生指数 成分股。
据香港商报今天报导，中银香港再次出售集友银行，承盘者为厦门国际银行，作价30亿美元，目前已签订协议。
但该媒体的网站其后引述消息人士说，“香港商报今日关于中银香港出售集友银行已签订协议及交易价格的报导不实。”（here）（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
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