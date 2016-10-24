全球商品：埃及发起2017/2018年LNG标购，规模为全球之冠--消息

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透米兰10月24日 - 在大型贸易商及主要油企高管齐聚开罗之际，埃及周日发起全球最大的一笔液化天然气(LNG)标购，尽管严苛的新规定导致业者得等更久才能收到货款。
参与投标者告诉路透，经过数月的传闻与延迟后，埃及国有的Egypt Natural Gas Holding(EGAS)在周日发布招标文件，旨在确保取得2017-2018年期间96批LNG船货。
他们表示，招标中另外还包括12批选择性船货，EGAS有可能会决定废标。
贸易消息人士称，这是有史以来发布的最大一笔中期LNG标购活动。
贸易消息人士并称，付款期已从交付日后90天延长至120-180天，反映出埃及的美元储备越来越吃紧。(完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。