全球商品：埃及发起2017/2018年LNG标购，规模为全球之冠--消息

路透米兰10月24日 - 在大型贸易商及主要油企高管齐聚开罗之际，埃及周日发起全球最大的一笔液化天然气(LNG)标购，尽管严苛的新规定导致业者得等更久才能收到货款。

参与投标者告诉路透，经过数月的传闻与延迟后，埃及国有的Egypt Natural Gas Holding(EGAS)在周日发布招标文件，旨在确保取得2017-2018年期间96批LNG船货。

他们表示，招标中另外还包括12批选择性船货，EGAS有可能会决定废标。

贸易消息人士称，这是有史以来发布的最大一笔中期LNG标购活动。