韩国个股：韩国法院批准韩进海运处置四家欧洲子公司

路透首尔10月24日 - 韩国韩进海运(Hanjin Shipping) 周一表示，其欧洲航线服务已全部停止，首尔一家负责该公司破产管理过程的法院已批准该公司处置其四家欧洲子公司。

韩进海运在一份监管文件中说，这四家子公司为Hanjin Shipping Europe GmbH & Co、Hanjin Shipping Hungary Transportation Ltd、Hanjin Shipping Poland Sp和Hanjin Spain S.A.。它们将在11月初采用宣布破产或被清算的方式开始处置。

未能立即联系到首尔中央地方法院(Seoul Central District Court)的发言人就此置评。(完) (编译 汪红英；审校 张荻)