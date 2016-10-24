韩国个股：韩国法院批准韩进海运处置四家欧洲子公司

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透首尔10月24日 - 韩国韩进海运(Hanjin Shipping) 周一表示，其欧洲航线服务已全部停止，首尔一家负责该公司破产管理过程的法院已批准该公司处置其四家欧洲子公司。
韩进海运在一份监管文件中说，这四家子公司为Hanjin Shipping Europe GmbH & Co、Hanjin Shipping Hungary Transportation Ltd、Hanjin Shipping Poland Sp和Hanjin Spain S.A.。它们将在11月初采用宣布破产或被清算的方式开始处置。
未能立即联系到首尔中央地方法院(Seoul Central District Court)的发言人就此置评。(完) (编译 汪红英；审校 张荻)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。