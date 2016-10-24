更新版 1-台湾数据：9月工业生产指数年增5.02%，10月年增率预估可达4%

(新增官员说法和细节)

路透台北10月24日 - 台湾经济部周一公布，9月工业生产指数 较去年同期升5.02%，是连两个月的正成长。经济部预估，10月的工业生产指数年增率约在4%左右。

上月工业生产指数修正后为成长7.78%。经济部副处长王淑娟指出，各产业的生产活动有季节因素，若由历史来看，9月生产指数都会比8月略低，主要来自电子零组件业因为终端产品大都集中9月推出，上游的电子零组件业8月的生产活动会比9月好一些。10月又回复到生产的态势。

〞(9月较8月略差)不是生产降速，是生产活动的调节，〞她说。

经济部的新闻稿也指出，9月的电子零组件业生产指數146.10，续创歷年单月新高，年增20.69%，增幅亦创下2011年2月以來最高，主因受惠于各大国际品牌行动装置新品接連上市，先进制程具竞争优势，拉抬晶圆代工、构装 IC 等产量攀升，致积体电路业指數213.58，再创歷年单月新高，年增44.28%。

展望未來，经济部称，欧美年终消费旺季备货需求升温、新款消费性电子产品接续推出、新兴科技产品应用持续拓展，可望带动相关零组 件供应链生产续呈活络。(完)