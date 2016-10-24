香港个股：信和置业称黄竹坑商贸用地发展成本33亿港元，公司占六成股权

路透香港10月24日 - 香港大型发展商--信和置业 稍早与帝国集团联手投得一幅位于港岛黄竹坑的商贸用地，公司周一公告称，估计项目成本约33亿港元，其中信置占六成权益。

信置控股股东尖沙咀置业 的公告指，信置预期承担约19.8亿港元，以对应其于合营企业之60%权益，而新鸿基地产 前主席郭炳湘旗下的帝国集团则持40%权益。

本月中，信置与帝国集团共组财团以25.28亿港元的出价中标政府出售的黄竹坑商贸地，成交价贴近市场估值上限。

公告称，项目地盘面积约为1.9万平方尺，获准可建总楼面面积为约28.5万平方尺，包括由艺术及文化中心和办公室组成的政府地方，净作业楼面面积合计不少于2.99万平方尺。信和置业或其全资附属公司将为发展该土地之项目经理。（完）

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