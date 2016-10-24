香港个股：信和置业称黄竹坑商贸用地发展成本33亿港元，公司占六成股权

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港10月24日 - 香港大型发展商--信和置业 稍早与帝国集团联手投得一幅位于港岛黄竹坑的商贸用地，公司周一公告称，估计项目成本约33亿港元，其中信置占六成权益。
信置控股股东尖沙咀置业 的公告指，信置预期承担约19.8亿港元，以对应其于合营企业之60%权益，而新鸿基地产 前主席郭炳湘旗下的帝国集团则持40%权益。
本月中，信置与帝国集团共组财团以25.28亿港元的出价中标政府出售的黄竹坑商贸地，成交价贴近市场估值上限。
公告称，项目地盘面积约为1.9万平方尺，获准可建总楼面面积为约28.5万平方尺，包括由艺术及文化中心和办公室组成的政府地方，净作业楼面面积合计不少于2.99万平方尺。信和置业或其全资附属公司将为发展该土地之项目经理。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。