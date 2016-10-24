台湾债市：105/11增额券发行前交易殖利率收扬，短线回归大区间量缩整理

* 105/11增额券发行前交易殖利率收扬 * 短线台债回归大区间量缩整理格局 * 105/11增额券明日殖利率交易区间0.86-0.92% 路透台北10月24日 - 台湾指标10年公债105/11期增额券 周一发行前交易 殖利率收扬；交易员称，上日反应明年公债发行量减少的消息，主流券殖利率应声急跌后， 短线台债则将回归大区间震荡整理，后续关注买盘进场时点。 他们指出，明年发债筹码恐较今年明显短少，压抑空头气焰，而105/11增额券上日起展 开发行前交易空单量仍显温和，且终端买盘并不急着进场，尚在等待进场时机，今日台债仍 旧区间偏空盘整。 〞年底快到且最近央行也没动作，现在没有大举进场的理由。〞一位大型公股银行交易 员说。 他坦称，今年台债收益颇丰，且预期105/11R殖利率上档空间有限，没必要为波段行情 招致风险，预计11月底、12月初再行大额布局，短线只会在105/11R逢0.90%整数关卡时酌量 进场。 不过，另一位大型外资银行交易员指出，第四季10年增额券接连发行且冷券卖压仍重， 皆较不利多方操作，并尚未看到买盘进场，致短线105/11R区间偏空的机率较高。 美国公债收益率周五几无变动，对美国联邦储备理事会(美联储/FED)年底前升息的预期 ，抵消了欧洲央行总裁德拉吉购债计划言论带动的买需。指标10年期公债 价格 上涨2/32，收益率报1.738%，较周四尾盘低不到1个基点。 交易员预估，明日105/13 期公债殖利率区间估在0.63-0.66%；105/11期增 额券发行前交易殖利率区间看0.86-0.92%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 105/13 +0.90 0.6500 0.6470-0.6500 3.50 10 105/11R +3.20 0.8900 0.8412-0.8980 50.50 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 0.8900% 5 105/08 0.6500% 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 (完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)