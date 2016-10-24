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亚洲 | 2016年 10月 24日 星期一 17:02 BJT

台湾债市：105/11增额券发行前交易殖利率收扬，短线回归大区间量缩整理

* 105/11增额券发行前交易殖利率收扬
    * 短线台债回归大区间量缩整理格局
    * 105/11增额券明日殖利率交易区间0.86-0.92%

    路透台北10月24日 - 台湾指标10年公债105/11期增额券 周一发行前交易
殖利率收扬；交易员称，上日反应明年公债发行量减少的消息，主流券殖利率应声急跌后，
短线台债则将回归大区间震荡整理，后续关注买盘进场时点。 
    
    他们指出，明年发债筹码恐较今年明显短少，压抑空头气焰，而105/11增额券上日起展
开发行前交易空单量仍显温和，且终端买盘并不急着进场，尚在等待进场时机，今日台债仍
旧区间偏空盘整。
    
    〞年底快到且最近央行也没动作，现在没有大举进场的理由。〞一位大型公股银行交易
员说。 
       
    他坦称，今年台债收益颇丰，且预期105/11R殖利率上档空间有限，没必要为波段行情
招致风险，预计11月底、12月初再行大额布局，短线只会在105/11R逢0.90%整数关卡时酌量
进场。
   
    不过，另一位大型外资银行交易员指出，第四季10年增额券接连发行且冷券卖压仍重，
皆较不利多方操作，并尚未看到买盘进场，致短线105/11R区间偏空的机率较高。
    
    美国公债收益率周五几无变动，对美国联邦储备理事会(美联储/FED)年底前升息的预期
，抵消了欧洲央行总裁德拉吉购债计划言论带动的买需。指标10年期公债 价格
上涨2/32，收益率报1.738%，较周四尾盘低不到1个基点。 

    交易员预估，明日105/13 期公债殖利率区间估在0.63-0.66%；105/11期增
额券发行前交易殖利率区间看0.86-0.92%。
          
         收盘价                 涨跌幅   报价(%)           区间(%)    成交值
  年期     期别                 (基点)                              (亿台币)
     5   105/13                  +0.90    0.6500     0.6470-0.6500      3.50
    10  105/11R                  +3.20    0.8900     0.8412-0.8980     50.50
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   浏览《台湾重要政经日程》，请点选                        
  30    105/10                         没有成交
  20     105/9                         没有成交
  10    105/11                          0.8900%
   5    105/08                          0.6500%
   3     105/1                         没有成交
   2    105/12                         没有成交
 (完)      

 (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)

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