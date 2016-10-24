欧元债市：葡萄牙公债收益率跌至六周低点，此前DBRS维持其投资评级

DBRS在上周五收市后维持对葡萄牙的BBB(低)投资级评级，评级展望为稳定，理由是葡萄牙“遵守欧盟的经济治理框架，”包括在削减预算赤字方面取得进展。

葡萄牙指标10年期公债收益率 一度跌15个基点至3.05%，为9月初以来的最低水平。

葡萄牙10年期公债收益率料将录得自10月10日以来的最大单日跌幅，而且跌幅可能超过其它欧元区债市。其它欧元区公债收益率下跌2-4个基点不等。

西班牙10年期公债收益率 跌5个基点至1.06%，为逾两周以来的最低水平，此前在周末的发展形势，引发了政治僵局有望结束的希望。

西班牙社会党周日同意在即将到来的信任投票中弃权，使得保守派领袖拉霍伊所属的人民党将得以筹组新政府，结束西班牙长达十个月的政治僵局，拉霍伊也可望连任首相。 (完)

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