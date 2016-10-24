欧洲已公布经济指标--2016/10/24

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第二季 +0.3 r +0.6 r +1.6 r 英国 第二季 +0.6 r +0.4 f +2.2 r 德国 第二季 +0.4 r-@ +0.7 r-@ +3.1 r-u 法国 第二季 -0.1% f +0.7 r -- 意大利 第二季 持平 f +0.3 f +0.8 f 消费者物价指数(CPI) 欧元区(HICP) 9月 +0.4 +0.1 f +0.4 f 英国 9月 +0.2 +0.3 +1.0 德国 9月 +0.1 f 持平 f +0.7 f 法国(HICP) 9月 -0.2 f +0.3 f +0.5 f 意大利(HICP) 9月 +1.9 f -0.1 f +0.1 f 生产者物价指数(PPI) 欧元区 8月 -0.2 +0.3 r -2.1 英国 9月 +0.2 u +0.1 ur +1.2 u 德国 9月 -0.2 -0.1 -1.4 法国 8月 持平 持平 -2.0 意大利 8月 -0.2 +0.5 r -1.1 失业率 当月(季)% 上月(季)% 欧元区 8月 10.1 10.1 英国 6-8月 4.9 4.9 德国 9月 6.1 @ 6.1 @ 法国 第二季 9.9 10.2 r 意大利 8月 11.4 11.4 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
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