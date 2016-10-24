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市场报道 | 2016年 10月 24日 星期一 17:15 BJT

《汇市简讯》美元/加元距离期权行权价1.3350不远

0903GMT
    
    * 纽约时段在1.3350有大规模期权到期，协助美元/加元持稳，期权
规模为7.28亿美元
    * 周一至今的波动区间为1.3326-1.3359，1.3354为周五触及的七个
月高点
    * 加拿大央行总裁波洛兹/高级副总裁威尔金斯(Carolyn Wilkins)将
在1930GMT参加众议院金融委员会会议
    * 在波洛兹声称加国央行考虑过降息之前，美元/加元曾在10月19日
逼近1.3000
    * 波洛兹周日表示，加拿大有利用赤字的空间(完)
   
      
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 (编译 张明钧; 审校 于春红)

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