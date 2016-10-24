《汇市简讯》美元/加元距离期权行权价1.3350不远

0903GMT * 纽约时段在1.3350有大规模期权到期，协助美元/加元持稳，期权 规模为7.28亿美元 * 周一至今的波动区间为1.3326-1.3359，1.3354为周五触及的七个 月高点 * 加拿大央行总裁波洛兹/高级副总裁威尔金斯(Carolyn Wilkins)将 在1930GMT参加众议院金融委员会会议 * 在波洛兹声称加国央行考虑过降息之前，美元/加元曾在10月19日 逼近1.3000 * 波洛兹周日表示，加拿大有利用赤字的空间(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 于春红)