台湾金融：金管会核准台新银行开办Apple Pay等国际行动支付业务,为台首家

路透台北10月24日 - 台湾中型金控--台新金控 周一称，金管会今日核准台新银行开办Apple Pay等国际行动支付业务，成为全台首家被核准该项业务的银行。

台新金发布新闻稿并指出，金管会自9月29日公告受理银行业者申请发行包含Apple Pay在内的国际行动支付业务，台新银行立即递件并首家完成补件程序。

“目前与ApplePay等国际行动支付品牌已陆续完成上线前的最后准备，预计近期即可开放客户申请。”台新金控个金事业群执行长尚瑞强说。

此外，台新银行也同步进行Android Pay、Samsung Pay二大国际行动支付服务的布局，相信在短时间内即可完成“3 PAY齐发”的目标。(完) (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)