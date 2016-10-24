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亚洲 | 2016年 10月 24日 星期一 17:23 BJT

《中国新债预测》国开行3/5/10/20年债均值2.67%、2.84%、3.02%和3.28%

* 招标品种：国开行3/5/10/20年固息增发债
    * 期限及招标金额：3年：45亿元；5/10/20年：50亿元
    * 招标时间：3/5年：10月25日9:30-10:30
    * 10/20年： 10月25日9:30-11:10
    * 受访人数：7位(银行、券商)
    * 预测区间：2.65%-2.70%；2.81%-2.87%；3.00%-3.05%；3.26%-3.30%
    * 预测均值：2.67%；2.84%；3.02%；3.28%

    路透上海10月24日 - 中国国家开发银行 周二招标增发三至20年四期固息债。路透调查显示，午
后国债期货下挫，现券收益率也有所上行。不过考虑到国开债需求相对稳定，加之发行量不大，预计明日新债
定位仍有望接近二级，收益率预测均值落在2.67%、2.84%、3.02%和3.28%。
    
    北京一券商分析师表示，今日二级走势稍弱，考虑手续费后，明日新债多数将接近二级水平，加权收益率
预计在2.66%、2.84%、3.02%、3.26%附近。
    
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五、10和20年最新收益率为2.7
041%、2.8815%、3.0157%和3.2741%。
    
    中国金融期货交易所两个主力合约午后均扩大跌幅，其中五年期国债期货主力合约TF1612 收报101
.92元人民币，较上日结算价下跌0.19%；10年期T1612 收报101.605元，较上日结算价下跌0.32%。    
 
    
    农发行下午招标的三、五、七和10年固息债，中标收益率分别为2.6704%、2.8642%、3.0256%和3.0855%，
对应投标倍数3.18倍、2.28倍、4.24倍和3.49倍。    
    
    明日招标四期债为国开行今年第15期 、第六期 、第13期CN160213=CFXS
和第五期 的增发债，票面利率依次为2.65%、2.96%、3.05%和3.80%。

        
    具体发行条款如下：    
                        2016年第15期、第六期、第13期和第五期增发债
    -------------------------------------------------------------------
    发行上限        3年：45亿元；5/10/20年：50亿元
    期限/计息方式   3/5/10/20年固息
    招标时间        3/5年：10月25日9:30-10:30
                    10/20年： 10月25日9:30-11:10
    招标方式        单一价格/利率(荷兰式)
    缴款日          10/27
    起息日          3年：10月20日；5年：2月18日；10年：8月25日；20年：1月25日
    分销期          10/26-10/27
    上市日          10/31
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%；20年：0.20%
    -----------------------------------------------------------------(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)

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