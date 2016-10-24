重温稿-《中国新债预测》国开行3/5/10/20年债均值2.67%、2.84%、3.02%和3.28%

* 招标品种：国开行3/5/10/20年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：45亿元；5/10/20年：50亿元 * 招标时间：3/5年：10月25日9:30-10:30 * 10/20年： 10月25日9:30-11:10 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：2.65%-2.70%；2.81%-2.87%；3.00%-3.05%；3.26%-3.30% * 预测均值：2.67%；2.84%；3.02%；3.28% 路透上海10月24日 - 中国国家开发银行 周二招标增发三至20年四期固息债。路透调查显示，午 后国债期货下挫，现券收益率也有所上行。不过考虑到国开债需求相对稳定，加之发行量不大，预计明日新债 定位仍有望接近二级，收益率预测均值落在2.67%、2.84%、3.02%和3.28%。 北京一券商分析师表示，今日二级走势稍弱，考虑手续费后，明日新债多数将接近二级水平，加权收益率 预计在2.66%、2.84%、3.02%、3.26%附近。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五、10和20年最新收益率为2.7 041%、2.8815%、3.0157%和3.2741%。 中国金融期货交易所两个主力合约午后均扩大跌幅，其中五年期国债期货主力合约TF1612 收报101 .92元人民币，较上日结算价下跌0.19%；10年期T1612 收报101.605元，较上日结算价下跌0.32%。 农发行下午招标的三、五、七和10年固息债，中标收益率分别为2.6704%、2.8642%、3.0256%和3.0855%， 对应投标倍数3.18倍、2.28倍、4.24倍和3.49倍。 明日招标四期债为国开行今年第15期 、第六期 、第13期CN160213=CFXS 和第五期 的增发债，票面利率依次为2.65%、2.96%、3.05%和3.80%。 具体发行条款如下： 2016年第15期、第六期、第13期和第五期增发债 ------------------------------------------------------------------- 发行上限 3年：45亿元；5/10/20年：50亿元 期限/计息方式 3/5/10/20年固息 招标时间 3/5年：10月25日9:30-10:30 10/20年： 10月25日9:30-11:10 招标方式 单一价格/利率(荷兰式) 缴款日 10/27 起息日 3年：10月20日；5年：2月18日；10年：8月25日；20年：1月25日 分销期 10/26-10/27 上市日 10/31 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%；20年：0.20% -----------------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)