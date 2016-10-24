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亚洲 | 2016年 10月 24日 星期一 17:37 BJT

中国新债：农发行周三增发至多130亿两期扶贫专项债，期限三年、五年

路透北京10月24日 - 中国农业发展银行周一公告，将于周三(26日)招标增发至多130亿
元人民币两期扶贫专项金融债，期限三年、五年，发行总量分别不超过50亿元和80亿元。 
    
    上述两期债为该行今年第12期和第13期扶贫专项金融债的第二次增发，票面利率为2.63
%和2.98%。具体发行条款如下：    
 
 
                    2016年第12、13期扶贫专项金融债增发债
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    招标规模上限    3年：50亿元；5年：80亿元
    期限/计息方式   3/5年固息
    招标时间        10月26日下午14:00-15:00
    招标方式        单一价格中标(荷兰式)
    缴款日          10月28日  
    起息日          3/5年：4月6日
    发行期          10/27-10/28
    上市日          11月1日
    基本承销额      无
    承揽费          3年：0.05%；5年：0.10%
    --------------------------------------------------------------
    
    农发行称，本次扶贫专项金融债发行的募集资金，将主要用于8个省的易地扶贫搬迁贷
款项目投放。扶贫专项债可纳入央行货币政策操作的抵质押品范围，且央行鼓励扶贫专项金
融债的登记托管和交易有关机构，对该类债券的发行、登记、托管、付息、交易等费用给予
适当减免。(完)
                
    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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