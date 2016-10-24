中国新债：农发行周三增发至多130亿两期扶贫专项债，期限三年、五年

路透北京10月24日 - 中国农业发展银行周一公告，将于周三(26日)招标增发至多130亿 元人民币两期扶贫专项金融债，期限三年、五年，发行总量分别不超过50亿元和80亿元。 上述两期债为该行今年第12期和第13期扶贫专项金融债的第二次增发，票面利率为2.63 %和2.98%。具体发行条款如下： 2016年第12、13期扶贫专项金融债增发债 -------------------------------------------------------------- 招标规模上限 3年：50亿元；5年：80亿元 期限/计息方式 3/5年固息 招标时间 10月26日下午14:00-15:00 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 10月28日 起息日 3/5年：4月6日 发行期 10/27-10/28 上市日 11月1日 基本承销额 无 承揽费 3年：0.05%；5年：0.10% -------------------------------------------------------------- 农发行称，本次扶贫专项金融债发行的募集资金，将主要用于8个省的易地扶贫搬迁贷 款项目投放。扶贫专项债可纳入央行货币政策操作的抵质押品范围，且央行鼓励扶贫专项金 融债的登记托管和交易有关机构，对该类债券的发行、登记、托管、付息、交易等费用给予 适当减免。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)