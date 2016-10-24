更新版 1-表格：台湾9月M2年增率降至4.05%，受外资净汇入续减等影响

(新增台湾央行官员说明)

路透台北10月24日 - 台湾央行周一公布，9月日平均货币总计数M2年增率降至4.05%，主要是受到银行放款与投资成长减缓，以及外资净汇入持续减少影响；累计1至9月M2平均年增率则为4.67%。

央行经济研究处副处长吴懿娟指出，9月外资仅净汇入0.22亿美元，较8月净汇入4.69亿美元减少许多；惟累计1至9月外资净汇入金额达127亿美元。

〞9月外资净汇入比较少。〞吴懿娟说。

而在金融机构净超额准备方面，央行公布，9月扩增至480亿台币，创2014年2月以来新高，此前高位为2014年1月的532亿台币。

吴懿娟表示，由于全球央行均维持相对比较宽松的货币政策，且很多国家实施负利率政策，央行进一步采宽松政策；今年1至9月超额准备平均近420亿台币，去年1到9月平均则仅321亿，〞今年比去年宽松。〞

至于在上市柜公司现金股利方面，她指出，今年台湾上市柜公司现金股利预估发放金额达1.16兆台币，较去年的1.09兆台币多。

在M1B年增率方面，央行表示，9月M1B年增率降为6.36%，1至9月平均年增率为6.34%。

2016年央行M2年增率目标区间仍维持在2.5-6.5%不变。

货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款。

M2 M1B

2016年

9月 4.05 6.36

8月 4.51 6.48

7月 4.70 6.24

6月 4.42 6.23

5月 4.14 6.30

4月 4.65 6.30

3月 4.81 6.16

2月 5.17 6.11

1月 5.63 6.92

2015年

12月 5.68 6.37

11月 6.39 6.73

10月 6.58 6.75

9月 6.50 6.62

8月 6.01 5.86

7月 6.06 5.66

6月 6.53 6.09

5月 6.81 6.18

4月 6.53 5.58

3月 6.57 5.87

2月 6.51 6.12

1月 5.86 5.03

2014年

12月 5.85 6.90

11月 5.22 6.95

10月 4.98 7.18

9月 5.31 7.36

8月 5.64 7.56

7月 5.63 7.65

6月 5.74 7.46

5月 5.91 8.14

4月 6.24 9.10

3月 5.89 8.87

2月 5.61 8.63

1月 5.97 9.93

2013年

12月 5.75 8.50

11月 6.05 8.85

10月 5.99 8.58

9月 5.54 8.05

8月 5.41 8.31

7月 5.42 8.63

6月 4.82 7.89

5月 4.32 7.04

4月 3.71 5.72

3月 3.78 6.03

2月 3.53 5.66

1月 2.99 3.97(完)