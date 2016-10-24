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亚洲 | 2016年 10月 24日 星期一 17:50 BJT

中国期货：动力煤品种交易手续费标准今晚夜盘交易时起调高五成--郑商所

路透北京10月24日 - 中国郑州商品交易所周一称，自今晚夜盘交易时起，将动力煤品种交易手续费标准由4元人民币/手调整为6元/手。

郑商所网站刊登了上述通知，但未说明上调手续费标准的原因。

中国期货市场周一动力煤期货主力合约ZC701收涨至每吨625.6元。（完） (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)

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