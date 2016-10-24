香港股市：市场波动调节机制下月14日扩至衍生产品市场--港交所

路透香港10月24日 - 香港交易及结算所（港交所） 周一称，拟将目前证券市场的市场波动调节机制扩大至衍生产品市场，将于11月14日实施。

证券市场的市调机制已在今年8月22日实施。该机制防止因重大交易错误或其他异常事件而引发的极端价格波动，以维护市场的正常秩序。

衍生产品市场的市调机制仅适用于恒生指数期货、小型恒生指数期货、恒生国企指数期货、小型恒生国企指数期货的现月及下月合约。

港交所市场主管李国强表示，当相关股份出现价格大幅异常波动时，市场参与者有机会重新评估其策略及持仓情况，有助市场重新恢复正常秩序。

＂市调机制并非用作限制正常市况中的股价波动，而是为了避免市场因为重大交易事故而出现极端价格波动，市场参与者无需担心市调机制会频繁发生，惟他们买卖时应继续小心谨慎。＂他补充说。

当市调机制涵盖合约的即将成交价超出参考价，即5分钟前最后一次交易价格的±5%，即触发5分钟冷静期，届时有关合约只可在指定价格范围内交易。

每张合约在每节交易时段（早市和午市）最多只会触发一次冷静期，冷静期不适用于开市前议价时段（上午8时45分至9时15分及中午12时30分至下午1时）、收市后期货交易时段（下午5时15分至11时45分）、早市及午市交易时段的首15分钟（上午9时15分至9时30分以及下午1时至1时15分）及午市交易时段的最后15分钟（下午4时15分至4时30分），以免妨碍价格发现。