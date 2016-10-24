香港股市：市场波动调节机制下月14日扩至衍生产品市场--港交所

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港10月24日 - 香港交易及结算所（港交所） 周一称，拟将目前证券市场的市场波动调节机制扩大至衍生产品市场，将于11月14日实施。
证券市场的市调机制已在今年8月22日实施。该机制防止因重大交易错误或其他异常事件而引发的极端价格波动，以维护市场的正常秩序。
衍生产品市场的市调机制仅适用于恒生指数期货、小型恒生指数期货、恒生国企指数期货、小型恒生国企指数期货的现月及下月合约。
港交所市场主管李国强表示，当相关股份出现价格大幅异常波动时，市场参与者有机会重新评估其策略及持仓情况，有助市场重新恢复正常秩序。
＂市调机制并非用作限制正常市况中的股价波动，而是为了避免市场因为重大交易事故而出现极端价格波动，市场参与者无需担心市调机制会频繁发生，惟他们买卖时应继续小心谨慎。＂他补充说。
当市调机制涵盖合约的即将成交价超出参考价，即5分钟前最后一次交易价格的±5%，即触发5分钟冷静期，届时有关合约只可在指定价格范围内交易。
每张合约在每节交易时段（早市和午市）最多只会触发一次冷静期，冷静期不适用于开市前议价时段（上午8时45分至9时15分及中午12时30分至下午1时）、收市后期货交易时段（下午5时15分至11时45分）、早市及午市交易时段的首15分钟（上午9时15分至9时30分以及下午1时至1时15分）及午市交易时段的最后15分钟（下午4时15分至4时30分），以免妨碍价格发现。
20国集团及国际证券事务监察委员会组织曾经发出监管指引，要求各大市场设立相关机制以应对波动市况产生的系统性风险。港交所根据指引建议推出市调机制，并向市场谘询意见。谘询结果显示市场普遍支持建议，香港交易所因此决定推出市调机制。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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