更新版 1-台湾货币市场：跨月拆款供应稳定，利率大致持稳

* 跨月拆款稳定供应，利率大致持稳 * 短票及RP利率仍持平不变 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北10月24日 - 台湾银行间跨月拆款利率周一大致持稳。资金调度人士指出，大型银行稳定供应跨 月资金，且供给家数稳步增加，跨月拆款利率平稳，未见走扬。 他们表示，本周除周二有300亿台币公债交割，未见特殊紧缩因子，由于银行体系超额准备持续垫高，市 场资金相对宽松，跨月资金供给料将逐渐递增。 〞(跨月)还是一样的利率。〞一位大型银行资调人士说。 另一大型票券商交易员称，目前所知有六家银行提供跨月拆款，有一家只供应三周的资金，但我们没做。 本地时间 18:06 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.683 31.630 台湾加权股价指数<.TWII 9,322.50 9,306.57 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.176% 0.176% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.176-0.230% 0.173-0.230% --一周拆款利率区间 0.175-0.330% 0.173-0.320% --两周拆款利率区间 0.185-0.350% 0.180-0.350% **短票持平** 短票方面，票券商交易员指出，今日发票量偏少，但市场买气还不错，成交利率维持上日水准。 他们表示，明日(25日)因为假日，部分企业因劳工休假未开业，因此发票量会较今日更加萎缩。若没有特 殊因素影响，月底前利率走高空间有限。 “感觉较上周五还稳。〞一大型票券交易员说。 今日30天自保短票利率承作区间在0.33-0.34%，大致持平上日。 据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.336%，区间在0.30-0.35%，成交金额为115. 30亿台币；前日加权平均利率为0.337%，区间在0.32-0.35%，成交金额为165.65亿台币。 台湾央行周一发行1,581.7亿台币定存单，与今日定期存单到期金额3,180亿台币相较，存单到期余额减1, 598.3亿台币。 本周到期央行定存单金额共9,945亿台币；资金落点分别为周二30亿、周三25亿、周四6,072.5亿及周五63 7.5亿。 拆款中心资料 显示，周一超额准备为862亿台币，累计超额准备1兆547亿台币、加计前期1%的超额 准备为1兆1,786亿台币。 **RP利率平稳** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员指出，今日市况平平，以续做为主。由于年底将届，券商较不会 大部位进出，在资金缺口不大状况下，调度相对容易。 他们表示，虽然央行停止降息，不过市场资金仍相当宽裕。倒是近期与外商银行调度较为不易，因外银降 低了台币部位。 〞跨月较上个月明显多很多，月底应该还好。〞一大型证券商交易主管说。 本周债券相关资金预期变化因素包括周二交割五年期公债105/13期300亿台币、周四交割中国输出入银行 主顺位金融债55亿台币。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致持稳。短天期公债RP利率主要落在0.28-0.29%；银行承 作的公债RP利率主要落在0.29%，大致持平上日；公司债附买回利率月内天期主要成交在0.34%，跨月在0.35% ，上日亦同。 大型票券商与金融机构承作利率持平。短天期公债附买回利率区间在0.20-0.23%；短天期公司债附买回利 率主要落在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.27-0.30%，以上报价与上日变化不大。( 完) (审校 曾祥进)