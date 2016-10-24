德国经济：2016年底通胀率料将升逾1%--央行月报

自从石油输出国组织(OPEC)于9月28日同意减产之后，油价已从每桶约45美元弹升至50美元。

德国9月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期上涨0.5%，创下逾一年来最大涨幅，但自2014年4月以来涨幅从未超过1%。欧元区9月通胀率为0.4%。

在合格购债标的稀缺之际，欧洲央行目前正在考虑各种选项，好让每月购债800亿欧元的计划能够至少延续至3月，预料12月会做出决定。欧洲央行希望能将欧元区通胀率带向接近但不超过2%的目标。

魏德曼等强硬派的政策委员可能倾向放缓购债脚步。