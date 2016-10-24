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亚洲 | 2016年 10月 24日 星期一 18:32 BJT

东南亚股市：菲律宾股市削减跌幅，新加坡市场领涨

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   369.31     1.47   +0.40  +10.96   332.82
    新加坡                     2856.68    25.62   +0.90   -0.90  2882.73
    马来西亚                  1677.76     7.78   +0.47   -0.87  1692.51
    印尼                      5421.00    11.76   +0.22  +18.03  4593.01
    菲律宾                     7609.31   -40.91   -0.53   +9.45  6952.08
    越南                        678.02    -6.81   -0.99  +17.10   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 高琦/李春喜; 审校 于春红/刘秀红)

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