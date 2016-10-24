中国经济：工信部组织实施工业转型升级重点项目，补助最高不超总投资50%

路透北京10月24日 - 中国工业和信息化部周一下发通知称，决定组织实施2016年工业转型升级（中国制造2025）重点项目，主要支持产业共性技术公共服务平台及设施、重点领域关键问题解决方案两方面共18个重点任务，资金原则上仅支持市场不能有效解决、确需国家支持的领域。

工信部网站新闻稿称，专项资金原则上主要用于项目的仪器仪表、设备及软硬件工具、信息资料、相关配套设施建设与改造、试验费、材料费、燃料动力费、人工费和种源费（限中药材领域）等支出，不得用于其他支出，对国家新型工业化产业示范基地内的优势企业同等条件下优先支持。

“平台类重点任务补助比例不超过总投资的30%，其中公益性强、投资大、难度高的可提高到不超过总投资50%；应用推广类重点任务补助比例不超过总投资的20%，其中公益性强、投资大、难度高的可提高到不超过总投资30%。”新闻稿称。

工信部表示，将重点支持关键电子信息产品支撑能力提升、改善重要短缺消费品供给能力、中药材保障能力提升、行业系统解决方案应用推广以及行业非竞争性共性质量技术应用推广；重点支持制造业重点领域创新能力建设，“制造业+互联网”公共平台建设，工业互联网技术架构构建和验证、监控能力建设，以及全领域生产管理和质量管控体系标准化建设。