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亚洲 | 2016年 10月 24日 星期一 19:16 BJT

中国能源：发改委再次召集煤企开会，讨论增加煤炭供应的措施--消息

发改委未回应路透置评请求。

会晤之频繁表明，对于煤炭价格螺旋式上涨给公用事业所造成影响的担忧与日俱增。煤价上涨可能导致企业及居民能源成本在冬季用电高峰来临前就高涨。

提高产出的举措目前尚未对缓解煤炭价格疯涨产生有效影响。

郑州商品交易所煤炭期货 今日再度大涨，受到对进一步减产的传闻影响。交投最活跃的1月合约涨3%至每吨614.8元人民币(90.79美元)，为去年5月推出该合约以来的最高水准。

中国神华 周一收高7.3%；中煤能源 跳涨逾10%，收报每股6.57元人民币。

本月稍早，发改委称煤炭价格为期数月的上涨不可持续，指出国内煤矿的产出将进一步补充国内库存。(完) (编译 汪红英/刘秀红；审校 王洋)

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