中国能源：发改委再次召集煤企开会，讨论增加煤炭供应的措施--消息

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
发改委未回应路透置评请求。
会晤之频繁表明，对于煤炭价格螺旋式上涨给公用事业所造成影响的担忧与日俱增。煤价上涨可能导致企业及居民能源成本在冬季用电高峰来临前就高涨。
提高产出的举措目前尚未对缓解煤炭价格疯涨产生有效影响。
郑州商品交易所煤炭期货 今日再度大涨，受到对进一步减产的传闻影响。交投最活跃的1月合约涨3%至每吨614.8元人民币(90.79美元)，为去年5月推出该合约以来的最高水准。
中国神华 周一收高7.3%；中煤能源 跳涨逾10%，收报每股6.57元人民币。
本月稍早，发改委称煤炭价格为期数月的上涨不可持续，指出国内煤矿的产出将进一步补充国内库存。(完) (编译 汪红英/刘秀红；审校 王洋)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。